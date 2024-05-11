Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражескую ракету Х-59, - ПК "Схід"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59/69", - говорится в сообщении.

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