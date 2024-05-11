Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражескую ракету Х-59, - ПК "Схід"
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59/69", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex #587628
показать весь комментарий11.05.2024 17:41 Ответить Мне нравится 4
Vasya Tata
показать весь комментарий11.05.2024 17:51 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль