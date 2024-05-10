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Враг атаковал Никополь беспилотниками, без пострадавших. ФОТОрепортаж

С вечера 9 мая российские захватчики ударили по Никополю пятью беспилотниками разных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

От атак загорелось авто, оно уничтожено огнем, повреждено админздание, магазин, нежилые помещения на частном предприятии.

Обошлось без погибших и пострадавших.

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Как ранее сообщалось, утром 9 мая российские оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии. В результате вражеского удара 2 человека погибли и еще двое - получили ранения.

Обстріли Нікополя 10 травня
Обстріли Нікополя 10 травня
Обстріли Нікополя 10 травня

Автор: 

беспилотник (3589) Днепр (4417) обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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10.05.2024 09:01 Ответить
 
 