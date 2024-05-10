Ворог атакував Нікополь безпілотниками, без постраждалих. ФОТОрепортаж

З вечора 9 травня російські загарбники вдарили по Нікополю п’ятьма безпілотниками різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від атак загорілося авто, воно знищене вогнем, пошкоджена адмінбудівля, магазин, нежитлові приміщення на приватному підприємстві.

Обійшлося бех загиблих та постраждалих.

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Як раніше повідомлялось, зранку 9 травня російські окупанти обстріляли Нікополь з артилерії. Внаслідок ворожого удару 2 людини загинули та ще дві - зазнали поранення.





