Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожу ракету Х-59, - ПК "Схід"

Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наводив ракети на Кривий Ріг та намагався виявити місця базування ЗРК: СБУ затримала інформатора російського "воєнкора". ФОТО