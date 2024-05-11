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Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожу ракету Х-59, - ПК "Схід"

Знищена ракета росіян Х-59

Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Кривий Ріг (1351) ракети (4009) знищення (7166) Дніпропетровська область (3687)


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И самолет сбили. Походу подвезли ПВО.
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11.05.2024 17:41 Відповісти
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11.05.2024 17:51 Відповісти
 
 