Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожу ракету Х-59, - ПК "Схід"
Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області.
Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69", - йдеться у повідомленні.
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Alex #587628
показати весь коментар11.05.2024 17:41 Відповісти Мені подобається 4
Vasya Tata
показати весь коментар11.05.2024 17:51 Відповісти Мені подобається 2
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