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Новини Фото Війна
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Наводив ракети на Кривий Ріг та намагався виявити місця базування ЗРК: СБУ затримала інформатора російського "воєнкора". ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу РФ завдати вогневого ураження по локаціях Сил оборони у прифронтовій Дніпропетровщині. Серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони. До цього ворог дистанційно залучив свого інформатора – 27-річного місцевого жителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання ворожого поплічника

"Щоб скоригувати ракетний удар по об’єктах ЗСУ, окупанти дистанційно залучили свого інформатора – 27-річного місцевого жителя. Його дії координував кремлівський "воєнкор", який входить до медійного пулу Путіна та співпрацює з російською розвідкою", - йдеться у повідомленні.

За вказівкою ворожого пропагандиста його поплічник об’їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів.

СБУ затримала ворожого поплічника у Кривому Розі

Додатково він відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки. Отримані відомості фігурант планував месенджером передати окупантам через російського "воєнкора".

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Інформатор поширював антиукраїнські коментарі 

Однак Служба безпеки своєчасно викрила ворожого поплічника і затримала його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

У затриманого вилучено мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряної атаки РФ.

Крім того, під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.

За даними слідства, фігурант поширював у Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі й таким чином на початку цього року потрапив у поле зору російського пропагандиста.

СБУ затримала ворожого поплічника у Кривому Розі

СБУ затримала ворожого поплічника у Кривому Розі

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Що загрожує зраднику

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігуранта за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агентку РФ, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ поблизу Кривого Рогу, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Кривий Ріг (1358) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+7
Для чого 12 років тюрми , краще 15 хвилин на палі .
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08.05.2024 10:25
+5
На розмінування, більше користі.
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08.05.2024 10:28
+5
Масовий вбивця.
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08.05.2024 10:58
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08.05.2024 10:24 Відповісти
Для чого 12 років тюрми , краще 15 хвилин на палі .
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08.05.2024 10:25 Відповісти
На розмінування, більше користі.
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08.05.2024 10:28 Відповісти
Верховну зраду, Охфіс ПреЗедента, попів потрусіть, в Україні тюрем не вистачить.
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08.05.2024 10:27 Відповісти
Яка маленька вартість життя українців ! Всього 12 років ! Поплічник - обмінний фонд ? Якщо ні, то розстріл на місці за умов військового стану. Які трясця суди !!! Цього покидька ніяка колонія вже не виправить. Лише розлютить. На більші злочини. Аби партизани чи воїна УПА зрадників судили по законам, то в Україні лісу б не вистачило для розбудови місць тримання зрадників. І харчів.
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08.05.2024 10:29 Відповісти
Масовий вбивця.
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08.05.2024 10:58 Відповісти
Надивилося воно, оти серіалів московських про говнобородько чи сватів, ось і Українців почав убивати, разом з московітами!!
Ну нічого, суддівські дадуть йому років з п'ять, та й вийде, а далі знову гадити в Україні!!
За > 30 років, прикладів вдосталь… Бакай, мертвечук, беркутня, кирпа, кравченко, калашников, єфремов, симоненко+мартиненко, цьому підтвердження!
Пильнуймо Україну від таборів ГУЛАГУ
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08.05.2024 11:10 Відповісти
Бакай, мертвечук, беркутня, кирпа, кравченко, калашников, єфремов, симоненко+мартиненко, цьому підтвердження
Де вони тепер?
Українська Земля та повітря таки СТАЮТЬ чистіші від пост-радянських покидьків та їх викормишів
І ЦЕ ДОБРЕ!
Слава Україні
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08.05.2024 14:03 Відповісти
русняки тероризують Херсон, Суми та Харків. На жаль, вони зайняли Одесу. Тим більше, що до нього у них дуже багато претензій. Тому що, по-перше, вони не змогли там висадитися і захопити. Постійно говорять про те, що Одеса - це «російське місто». По-друге, ми змогли відвоювати Чорне море. Сьогодні Одеса працює, товарообіг портів вийшов на довоєнний рівень. І це їх дуже засмучує.
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08.05.2024 12:53 Відповісти
Шановні, не розумію вас, навіщо тут оцю кацапську маячню поширювати; вона у них нескінченна.
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08.05.2024 17:18 Відповісти
Знищити
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08.05.2024 14:28 Відповісти
 
 