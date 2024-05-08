Наводив ракети на Кривий Ріг та намагався виявити місця базування ЗРК: СБУ затримала інформатора російського "воєнкора". ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу РФ завдати вогневого ураження по локаціях Сил оборони у прифронтовій Дніпропетровщині. Серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони. До цього ворог дистанційно залучив свого інформатора – 27-річного місцевого жителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання ворожого поплічника

"Щоб скоригувати ракетний удар по об’єктах ЗСУ, окупанти дистанційно залучили свого інформатора – 27-річного місцевого жителя. Його дії координував кремлівський "воєнкор", який входить до медійного пулу Путіна та співпрацює з російською розвідкою", - йдеться у повідомленні.

За вказівкою ворожого пропагандиста його поплічник об’їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів.

Додатково він відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки. Отримані відомості фігурант планував месенджером передати окупантам через російського "воєнкора".

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Інформатор поширював антиукраїнські коментарі

Однак Служба безпеки своєчасно викрила ворожого поплічника і затримала його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

У затриманого вилучено мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряної атаки РФ.

Крім того, під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.

За даними слідства, фігурант поширював у Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі й таким чином на початку цього року потрапив у поле зору російського пропагандиста.

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Що загрожує зраднику

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігуранта за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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