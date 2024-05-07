Повідомлено про підозру трьом бойовикам, які брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ під Роботиним, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу ще на трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на південному фронті. Їх взяли в полон у грудні минулого року та лютому цього року у районі Роботиного.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що у 2023 році зловмисники добровільно вступили до лав окупаційних угруповань "Шторм" Південного військового округу країни-агресора. Там вони брали безпосередню участь у "м’ясних" штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі. Українські захисники взяли всіх трьох фігурантів у полон під час боїв у районі Роботиного у грудні минулого року та лютому цього року.



Як зазначається, один із бойовиків після знищення його підрозділу три дні переховувався у вирвах на полі бою, доки не був затриманий воїнами Сил оборони. За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, зрадником виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Відбуваючи "строк" у російській тюрмі за крадіжку, в кінці 2023 року він уклав контракт з Міноборони РФ і отримав "дострокове звільнення" з колонії. Звідти його одразу призначили до 5-го батальйону "Шторм-V" 42-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ.

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Іншим зрадником є мешканець Севастополя. У жовтні 2023 року він приєднався до батальйону "Шторм-Z" 56-го десантно-штурмового полку російських військ. Перебуваючи на посаді стрільця, він спочатку облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Вербове, а згодом у цьому районі обстрілював опорні пункти ЗСУ.



Третім фігурантом виявився житель Джанкойського району Криму. Восени 2023 року зловмисник "мобілізувався" до десантно-штурмового підрозділу збройних сил РФ. Після бойового навчання на одному з полігонів півострова його передислокували на передову під Роботине.

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Усім трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Злочинні дії бойовика-рецидивіста з окупаційного "Шторм-V" додатково кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Нині зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.