Сообщено о подозрении трем боевикам, участвовавшим в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Работино, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех предателей, воевавших против Сил обороны на Южном фронте. Их взяли в плен в декабре прошлого года и феврале этого года в районе Работино.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в 2023 году злоумышленники добровольно вступили в ряды оккупационных группировок "Шторм" Южного военного округа страны-агрессора. Там они принимали непосредственное участие в "мясных" штурмах оборонительных позиций ВСУ на Запорожье. Украинские защитники взяли всех трех фигурантов в плен во время боев в районе Работино в декабре прошлого года и феврале этого года.



Как отмечается, один из боевиков после уничтожения его подразделения три дня скрывался в воронках на поле боя, пока не был задержан воинами Сил обороны. По данным следствия и военной контрразведки СБУ, предателем оказался житель временно оккупированного Крыма. Отбывая "срок" в российской тюрьме за кражу, в конце 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ и получил "досрочное освобождение" из колонии. Оттуда его сразу назначили в 5-й батальон "Шторм-V" 42-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ.

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Другим предателем является житель Севастополя. В октябре 2023 года он присоединился к батальону "Шторм-Z" 56-го десантно-штурмового полка российских войск. Находясь в должности стрелка, он сначала обустраивал огневые позиции рашистов вблизи поселка Вербовое, а затем в этом районе обстреливал опорные пункты ВСУ.



Третьим фигурантом оказался житель Джанкойского района Крыма. Осенью 2023 года злоумышленник "мобилизовался" в десантно-штурмовое подразделение вооруженных сил РФ. После боевого обучения на одном из полигонов полуострова его передислоцировали на передовую под Работино.

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Всем троим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Преступные действия боевика-рецидивиста из оккупационного "Шторм-V" дополнительно квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас предатели находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в Украине осуждены 326 государственных изменников и 793 коллаборационистов.