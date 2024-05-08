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Наводил ракеты на Кривой Рог и пытался обнаружить места базирования ЗРК: СБУ задержала информатора - российского "военкора". ФОТО

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ нанести огневое поражение по локациям Сил обороны в прифронтовой Днепропетровской области. Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, обороняющей Кривой Рог и прилегающие районы. К этой задаче враг дистанционно привлек своего информатора - 27-летнего местного жителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание вражеского пособника

"Чтобы скорректировать ракетный удар по объектам ВСУ, оккупанты дистанционно привлекли своего информатора - 27-летнего местного жителя. Его действия координировал кремлевский "военкор", который входит в медийный пул Путина и сотрудничает с российской разведкой", - говорится в сообщении.

По указанию вражеского пропагандиста его соратник объезжал местность, где пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов.

СБУ затримала ворожого поплічника у Кривому Розі

Дополнительно он отмечал на картах Google геолокации украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники. Полученные сведения фигурант планировал мессенджером передать оккупантам через российского "военкора".

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Информатор распространял антиукраинские комментарии

Но Служба безопасности своевременно разоблачила вражеского пособника и задержала его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

У задержанного изъят мобильный телефон с электронными картами местности, где он обозначал локации для подготовки воздушной атаки РФ.

Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.

По данным следствия, фигурант распространял в телеграм-каналах антиукраинские комментарии и, таким образом, в начале этого года попал в поле зрения российского пропагандиста.

СБУ затримала ворожого поплічника у Кривому Розі

СБУ затримала ворожого поплічника у Кривому Розі

Также смотрите: Задержана агентурная группа ФСБ, готовившая массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи, - СБУ. ФОТО

Что грозит предателю

На данное время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержана агент РФ, шпионившая за боевой авиацией ВСУ вблизи Кривого Рога, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Кривой Рог (1403) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+7
Для чого 12 років тюрми , краще 15 хвилин на палі .
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08.05.2024 10:25
+5
На розмінування, більше користі.
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08.05.2024 10:28
+5
Масовий вбивця.
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08.05.2024 10:58
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Телеграм робить свою справу.
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08.05.2024 10:24 Ответить
Для чого 12 років тюрми , краще 15 хвилин на палі .
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08.05.2024 10:25 Ответить
На розмінування, більше користі.
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08.05.2024 10:28 Ответить
Верховну зраду, Охфіс ПреЗедента, попів потрусіть, в Україні тюрем не вистачить.
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08.05.2024 10:27 Ответить
Яка маленька вартість життя українців ! Всього 12 років ! Поплічник - обмінний фонд ? Якщо ні, то розстріл на місці за умов військового стану. Які трясця суди !!! Цього покидька ніяка колонія вже не виправить. Лише розлютить. На більші злочини. Аби партизани чи воїна УПА зрадників судили по законам, то в Україні лісу б не вистачило для розбудови місць тримання зрадників. І харчів.
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08.05.2024 10:29 Ответить
Масовий вбивця.
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08.05.2024 10:58 Ответить
Надивилося воно, оти серіалів московських про говнобородько чи сватів, ось і Українців почав убивати, разом з московітами!!
Ну нічого, суддівські дадуть йому років з п'ять, та й вийде, а далі знову гадити в Україні!!
За > 30 років, прикладів вдосталь… Бакай, мертвечук, беркутня, кирпа, кравченко, калашников, єфремов, симоненко+мартиненко, цьому підтвердження!
Пильнуймо Україну від таборів ГУЛАГУ
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08.05.2024 11:10 Ответить
Бакай, мертвечук, беркутня, кирпа, кравченко, калашников, єфремов, симоненко+мартиненко, цьому підтвердження
Де вони тепер?
Українська Земля та повітря таки СТАЮТЬ чистіші від пост-радянських покидьків та їх викормишів
І ЦЕ ДОБРЕ!
Слава Україні
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08.05.2024 14:03 Ответить
русняки тероризують Херсон, Суми та Харків. На жаль, вони зайняли Одесу. Тим більше, що до нього у них дуже багато претензій. Тому що, по-перше, вони не змогли там висадитися і захопити. Постійно говорять про те, що Одеса - це «російське місто». По-друге, ми змогли відвоювати Чорне море. Сьогодні Одеса працює, товарообіг портів вийшов на довоєнний рівень. І це їх дуже засмучує.
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08.05.2024 12:53 Ответить
Шановні, не розумію вас, навіщо тут оцю кацапську маячню поширювати; вона у них нескінченна.
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08.05.2024 17:18 Ответить
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08.05.2024 14:28 Ответить
 
 