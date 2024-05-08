Наводил ракеты на Кривой Рог и пытался обнаружить места базирования ЗРК: СБУ задержала информатора - российского "военкора". ФОТО

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ нанести огневое поражение по локациям Сил обороны в прифронтовой Днепропетровской области. Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, обороняющей Кривой Рог и прилегающие районы. К этой задаче враг дистанционно привлек своего информатора - 27-летнего местного жителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание вражеского пособника

"Чтобы скорректировать ракетный удар по объектам ВСУ, оккупанты дистанционно привлекли своего информатора - 27-летнего местного жителя. Его действия координировал кремлевский "военкор", который входит в медийный пул Путина и сотрудничает с российской разведкой", - говорится в сообщении.

По указанию вражеского пропагандиста его соратник объезжал местность, где пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов.

Дополнительно он отмечал на картах Google геолокации украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники. Полученные сведения фигурант планировал мессенджером передать оккупантам через российского "военкора".

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Информатор распространял антиукраинские комментарии

Но Служба безопасности своевременно разоблачила вражеского пособника и задержала его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

У задержанного изъят мобильный телефон с электронными картами местности, где он обозначал локации для подготовки воздушной атаки РФ.

Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.

По данным следствия, фигурант распространял в телеграм-каналах антиукраинские комментарии и, таким образом, в начале этого года попал в поле зрения российского пропагандиста.

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Что грозит предателю

На данное время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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