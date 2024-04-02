Затримано агентку РФ, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ поблизу Кривого Рогу, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала ще одну учасницю агентурної мережі РФ, яка шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, контррозвідка Служби безпеки затримала учасницю агентурної мережі ФСБ, яку було викрито на початку 2024 року.

"Тоді у Дніпропетровській та Донецькій областях було затримано п’ятьох російських агентів. Серед них – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях. Наразі затримано шосту фігурантку. Зловмисниця намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу", - йдеться в повідомленні.

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Жінка відстежувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. У разі виявлення "потрібних" об’єктів зловмисниця мала зафіксувати їх геолокації на електронних картах і "прозвітувати" до фсб. Отриману розвідінформацію агресор планував використати для підготовки повітряних ударів по "цілях" із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Російську агентку викрили своєчасно, задокументувавши її злочинні дії. Наразі її затримано.

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"Фігуранткою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. У жовні 2023 року жінка потрапила у поле зору фсб через свою подругу – ще одну учасницю ворожої групи, яка наразі перебуває під вартою. Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити і приховано зафіксувати військову інфраструктуру.



Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітником фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її листувань з агресором", - розповіли в СБУ.

Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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