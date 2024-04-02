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Новини Фото Війна
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Затримано агентку РФ, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ поблизу Кривого Рогу, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала ще одну учасницю агентурної мережі РФ, яка шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, контррозвідка Служби безпеки затримала учасницю агентурної мережі ФСБ, яку було викрито на початку 2024 року.

Затримання агентки РФ

"Тоді у Дніпропетровській та Донецькій областях було затримано п’ятьох російських агентів. Серед них – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях. Наразі затримано шосту фігурантку. Зловмисниця намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу", - йдеться в повідомленні.

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Жінка відстежувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. У разі виявлення "потрібних" об’єктів зловмисниця мала зафіксувати їх геолокації на електронних картах і "прозвітувати" до фсб. Отриману розвідінформацію агресор планував використати для підготовки повітряних ударів по "цілях" із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Російську агентку викрили своєчасно, задокументувавши її злочинні дії. Наразі її затримано.

Затримання агентки РФ

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"Фігуранткою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. У жовні 2023 року жінка потрапила у поле зору фсб через свою подругу – ще одну учасницю ворожої групи, яка наразі перебуває під вартою. Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити і приховано зафіксувати військову інфраструктуру.

Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітником фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її листувань з агресором", - розповіли в СБУ.

Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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Автор: 

Кривий Ріг (1358) СБУ (12809) шпигунство (990)


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Топ коментарі
+12
Нажаль в Україні немає страти.Декілька показових страт ,розуму б прибавили.
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02.04.2024 10:50
+9
ОПешним кротом коли займетеся?
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02.04.2024 10:55
+7
безстрашні тупі мантелепи.
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02.04.2024 10:31
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безстрашні тупі мантелепи.
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02.04.2024 10:31 Відповісти
Нажаль в Україні немає страти.Декілька показових страт ,розуму б прибавили.
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02.04.2024 10:50 Відповісти
ОПешним кротом коли займетеся?
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02.04.2024 10:55 Відповісти
Зеленским?
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02.04.2024 11:54 Відповісти
Розстрілять суку.
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02.04.2024 11:13 Відповісти
Ну чому ,як гнида ,так і з малоросії ?
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02.04.2024 11:19 Відповісти
Ой! То цеж мама Римма... Кулю у лоба і випердків на московію.
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02.04.2024 11:38 Відповісти
100% голосовала за партию районов, януховича и вилкула !
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02.04.2024 12:51 Відповісти
Евнуховича
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03.04.2024 01:07 Відповісти
А цю шмару коли притягнуть до відповідальності за організацію передачі данних про пересування ЗСУ та добробатів?

"Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті "Миротворця".

Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак http://web.archive.org/web/20190420090912/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10201657047900125&id=1597137567 лишився в архіві.

Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".

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02.04.2024 13:31 Відповісти
Довiчне? Пїд час вїйни не до сентїментїв. Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Тї коли ловили нїмецького шпигуна ї його провина була доведена- його вїшали, Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросїйких щурячих виродкїв.
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02.04.2024 20:27 Відповісти
В наше то врем, за понюшку табачку ... и туда же - а-ля зося каасмадемьянская...
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02.04.2024 23:41 Відповісти
 
 