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Окупанти обстріляли Нікопольщину 12 разів – безпілотниками та артилерією: поранена жінка, пошкоджено 7 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Обстріл Нікопольщини 11 травня 2024 року

Протягом 11 травня російська армія обстріляла дронами-камікадзе та артилерією Дніпропетровщину. Атакували Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську сільські громади. Одна жінка дістала поранення

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог вдарив по Нікопольщині 9 безпілотниками та 3 рази обстріляв з артилерії по Нікопольщині.

Були обстріляні Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади.

Була поранена жінка. Повідомляється про пошкодження 7 приватних будинків, кілька господарських споруд і парників, гараж, авто та лінії електропередач.

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Пошкоджені двори на Нікопольщині 11 травня 2024 року
Пошкоджені двори на Нікопольщині 11 травня 2024 року

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Також руйнування зазнав інфраструктурний об'єкт.

Агресор обстріляв і Синельниківський район. Обійшлося без жертв.

Також дивіться: Окупанти били по Нікополю дронами-камікадзе, пошкоджено будинки. ФОТО

Пошкоджене авто на Нікопольщині 11 травня 2024 року

Автор: 

обстріл (28296) Нікополь (1175) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3687)


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