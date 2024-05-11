Окупанти обстріляли Нікопольщину 12 разів – безпілотниками та артилерією: поранена жінка, пошкоджено 7 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Протягом 11 травня російська армія обстріляла дронами-камікадзе та артилерією Дніпропетровщину. Атакували Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську сільські громади. Одна жінка дістала поранення

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог вдарив по Нікопольщині 9 безпілотниками та 3 рази обстріляв з артилерії по Нікопольщині.

Були обстріляні Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади.

Була поранена жінка. Повідомляється про пошкодження 7 приватних будинків, кілька господарських споруд і парників, гараж, авто та лінії електропередач.

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Також руйнування зазнав інфраструктурний об'єкт.

Агресор обстріляв і Синельниківський район. Обійшлося без жертв.

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