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На Дніпропетровщині засуджено учасників організованої групи, які ошукали родичів військових та волонтерів на 1,3 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Троє жителів Кам’янського району Дніпропетровщини організували схему виманювання грошей у родичів українських військових та волонтерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Шахрайська схема

Шахраї знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців Збройних Сил України. Під час листування у месенджері видавали себе за представників міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті.

Зазначається, що під виглядом конвертування коштів засуджені отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом їх переведення на підконтрольні рахунки.

Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині
Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині

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Загальна сума спричинених збитків становить 1,3 млн грн.

За клопотанням прокурора накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби учасників групи та вилучені під час обшуків грошові кошти для відшкодування завданих збитків потерпілим.

Наразі відшкодовано майже 330 тис. грн.

Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині
Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині
Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині

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Суд над шахраями

До набрання вироком законної сили учасники організованої групи перебуватимуть під вартою.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Кам’янської окружної прокуратури суд визнав винними трьох учасників організованої групи за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 КК України).

Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині
Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині

Також читайте: Видурював гроші у родичів українських військовополонених: Викрито шахрая, який видавав себе за офіцера СБУ. ФОТО

Автор: 

шахрайство (1080) Офіс Генпрокурора (3249) Дніпропетровська область (3721)


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А я думав, що це про владу!
Тьху!
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10.05.2024 14:29 Відповісти
А я і нє удівлюсь, єслі вияснітся, шо ані тайно пасєщалі Охвіс прізідєнта !...
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10.05.2024 17:55 Відповісти
Тільки вішати , мразот ! Гидота , особливо ті , що МАРОДЕРЯТЬ МІЛЬЯРДИ В МО …Чому не сидить Резников , Шарапов, Дерьмак , Татаров , Іммануілов Шило……………ВОНИ ГЕШЕФТИ З ПЕРШИХ ДНІВ НАМУЧУВАЛИ , коли ОЗБРОЕННЯ вкрай не вистачало
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10.05.2024 15:14 Відповісти
От і вір після такого численним волонтерам-доброхотам-крикунам...
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10.05.2024 17:57 Відповісти
 
 