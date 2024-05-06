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Ошукали понад 270 людей, пообіцявши працевлаштування за кордоном - у Києві судитимуть шахраїв. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть групу шахраїв, які на фіктивному працевлаштуванні за кордоном ошукали понад 270 людей. Загальна сума, яка була перерахована аферистам - майже 3 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Київщини.

Як зазначається, шахрайську схему організував 26-річний молодик, який створював власні вебсайти з нібито наданням допомоги у працевлаштуванні зацікавлених осіб на підприємствах за кордоном, зокрема у країнах північної Європи. Також організатор залучив трьох спільників, які були менеджерами та комунікували з клієнтами.

"Замовники знаходили оголошення на вебсайтах та вносили передоплату у сумі від 8 до 18 тис. гривень з людини. Для підтвердження надійності компанії її "співробітники" висилали клієнтам договори неіснуючих правочинів про узгодження умов для ознайомлення та підписання", - розповіли в поліції подробиці.

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Поліція викрила шахраїв на фіктивному працевлаштуванні людей за кордоном
Поліція викрила шахраїв на фіктивному працевлаштуванні людей за кордоном

Через шахрайські дії зловмисників потерпілими визнано 273 осіб. Вони загалом перерахували аферистам майже 3 млн гривень.

У поліції наголосили, що фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Шахраї обіцяли працевлаштування за кордоном
Шахраї обіцяли працевлаштування за кордоном

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Автор: 

шахрайство (1074) Нацполіція (15136) праця (98)


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А коли судитимуть нашу владу?
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06.05.2024 16:58 Відповісти
а владу за шо??
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06.05.2024 17:20 Відповісти
За зраду .
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06.05.2024 19:34 Відповісти
та хрєн вони б отримали 60 млрд за зраду
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06.05.2024 22:16 Відповісти
Ну нагріли трохи і тепер замість окопу - суди - теж варіант відкосити
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06.05.2024 17:00 Відповісти
Їм загрожує до ... якщо не поділяться та розстріл, коли втечуть за кордон.
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06.05.2024 17:14 Відповісти
Хм, тут в 19році один чудик багато мільйонів ошукав. А потім ще й з собою цілу банду притягнув. І цій ОЗГ ніякий підозр, та звинувачень!
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06.05.2024 17:20 Відповісти
А нехрен было электорату всякие дурацкие фильмы про чудо президента смотреть.
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06.05.2024 20:00 Відповісти
 
 