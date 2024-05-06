Ошукали понад 270 людей, пообіцявши працевлаштування за кордоном - у Києві судитимуть шахраїв. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть групу шахраїв, які на фіктивному працевлаштуванні за кордоном ошукали понад 270 людей. Загальна сума, яка була перерахована аферистам - майже 3 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Київщини.

Як зазначається, шахрайську схему організував 26-річний молодик, який створював власні вебсайти з нібито наданням допомоги у працевлаштуванні зацікавлених осіб на підприємствах за кордоном, зокрема у країнах північної Європи. Також організатор залучив трьох спільників, які були менеджерами та комунікували з клієнтами.

"Замовники знаходили оголошення на вебсайтах та вносили передоплату у сумі від 8 до 18 тис. гривень з людини. Для підтвердження надійності компанії її "співробітники" висилали клієнтам договори неіснуючих правочинів про узгодження умов для ознайомлення та підписання", - розповіли в поліції подробиці.

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Через шахрайські дії зловмисників потерпілими визнано 273 осіб. Вони загалом перерахували аферистам майже 3 млн гривень.

У поліції наголосили, що фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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