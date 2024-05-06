РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10716 посетителей онлайн
Новости
1 863 9

Обманули более 270 человек, пообещав трудоустройство за границей, - в Киеве будут судить мошенников. ФОТОрепортаж

В Киеве будут судить группу мошенников, которые на фиктивном трудоустройстве за рубежом обманули более 270 человек. Общая сумма, которая была перечислена аферистам - почти 3 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киевской области.

Как отмечается, мошенническую схему организовал 26-летний молодой человек, который создавал собственные веб-сайты с якобы оказанием помощи в трудоустройстве заинтересованных лиц на предприятиях за рубежом, в частности в странах северной Европы. Также организатор привлек трех сообщников, которые были менеджерами и коммуницировали с клиентами.

"Заказчики находили объявления на сайтах и вносили предоплату в сумме от 8 до 18 тыс. гривен с человека. Для подтверждения надежности компании ее "сотрудники" высылали клиентам договоры несуществующих сделок о согласовании условий для ознакомления и подписания", - рассказали в полиции подробности.

Читайте также: Закарпатец выманил у жены пропавшего военнослужащего 10 500 долларов, пообещав найти ее мужа

Поліція викрила шахраїв на фіктивному працевлаштуванні людей за кордоном
Поліція викрила шахраїв на фіктивному працевлаштуванні людей за кордоном

Из-за мошеннических действий злоумышленников потерпевшими признаны 273 человека. Они в целом перечислили аферистам почти 3 млн гривен.

В полиции отметили, что фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Обманул мать погибшего воина на 7,5 млн гривен: На Закарпатье будут судить жителя Киевской области. ФОТО

Шахраї обіцяли працевлаштування за кордоном
Шахраї обіцяли працевлаштування за кордоном

Смотрите также: На Львовщине разоблачены мошенники, которые разработали схему наживы на уклонистах, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

мошенничество (1216) Нацполиция (16433) труд (107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли судитимуть нашу владу?
показать весь комментарий
06.05.2024 16:58 Ответить
а владу за шо??
показать весь комментарий
06.05.2024 17:20 Ответить
За зраду .
показать весь комментарий
06.05.2024 19:34 Ответить
та хрєн вони б отримали 60 млрд за зраду
показать весь комментарий
06.05.2024 22:16 Ответить
Ну нагріли трохи і тепер замість окопу - суди - теж варіант відкосити
показать весь комментарий
06.05.2024 17:00 Ответить
Їм загрожує до ... якщо не поділяться та розстріл, коли втечуть за кордон.
показать весь комментарий
06.05.2024 17:14 Ответить
Хм, тут в 19році один чудик багато мільйонів ошукав. А потім ще й з собою цілу банду притягнув. І цій ОЗГ ніякий підозр, та звинувачень!
показать весь комментарий
06.05.2024 17:20 Ответить
А нехрен было электорату всякие дурацкие фильмы про чудо президента смотреть.
показать весь комментарий
06.05.2024 20:00 Ответить
 
 