Обманули более 270 человек, пообещав трудоустройство за границей, - в Киеве будут судить мошенников. ФОТОрепортаж

В Киеве будут судить группу мошенников, которые на фиктивном трудоустройстве за рубежом обманули более 270 человек. Общая сумма, которая была перечислена аферистам - почти 3 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киевской области.

Как отмечается, мошенническую схему организовал 26-летний молодой человек, который создавал собственные веб-сайты с якобы оказанием помощи в трудоустройстве заинтересованных лиц на предприятиях за рубежом, в частности в странах северной Европы. Также организатор привлек трех сообщников, которые были менеджерами и коммуницировали с клиентами.

"Заказчики находили объявления на сайтах и вносили предоплату в сумме от 8 до 18 тыс. гривен с человека. Для подтверждения надежности компании ее "сотрудники" высылали клиентам договоры несуществующих сделок о согласовании условий для ознакомления и подписания", - рассказали в полиции подробности.

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Из-за мошеннических действий злоумышленников потерпевшими признаны 273 человека. Они в целом перечислили аферистам почти 3 млн гривен.

В полиции отметили, что фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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