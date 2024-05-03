УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12349 відвідувачів онлайн
Новини
1 524 10

Закарпатець виманив у дружини зниклого військовослужбовця 10 500 доларів, пообіцявши знайти її чоловіка

Закарпатець виманив у дружини зниклого військовослужбовця 10 500 доларів

Перед судом постане закарпатець, який виманив у мешканки Ужгорода 10 500 доларів США. Підозрюваний пообіцяв жінці допомогу в пошуку її зниклого чоловіка, який є військовослужбовцем ЗСУ.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний під приводом допомоги у пошуку зниклого військовослужбовця ЗСУ незаконно заволодів грошима його дружини. Він запевнив жінку, що володіє інформацією про перебування військового у російському полоні та має необхідні зв’язки. Аби сприяти поверненню чоловіка, потерпіла мала надати 10 500 доларів США.

Зазначається, що впродовж квітня-травня минулого року жінка передала підозрюваному гроші кількома частинами. Після того, як вона зрозуміла, що її обманули, жінка звернулася до правоохоронних органів.

Читайте також: В Одесі жінка "задонатила" понад мільйон шахраю, який діяв під виглядом відомого волонтера

Закарпатця підозрюють у шахрайстві. Його відправили під варту.

"Ужгородська окружна прокуратура скерувала на розгляд суду обвинувальний акт щодо жителя Тячівщини за фактом скоєння ним шахрайства у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Там зазначили, що фігурант справи раніше був судимий за крадіжку і на момент вчинення злочину відбував іспитовий строк покарання, призначеного йому вироком Хмельницького міськрайонного суду.

Читайте також: Організатора переправлення чоловіків до Румунії затримали на Закарпатті, за послуги брав 8 тис. дол., - ДПСУ. ФОТО

Раніше Служба безпеки ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти. У Києві було затримано місцевого жителя, який видавав себе за учасника "пошукової групи" СБУ.

Автор: 

шахрайство (1073) суд (11653) полонені (2251) Закарпатська область (2044)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Нє хєр, я в Покровський р-н після демобілізації жити поїду, мені там ******** не треба!
показати весь коментар
03.05.2024 14:47
+2
****** обыкновенный, это ж Закарпатье, там после победы нада чистки будет провести. Выселить всех ******** на домбасс, пусть искупают физическим трудом свои грехи
показати весь коментар
03.05.2024 14:32
+2
Так їх на шахти. Нехай відновлюють, що раїся розвалила.
показати весь коментар
03.05.2024 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****** обыкновенный, это ж Закарпатье, там после победы нада чистки будет провести. Выселить всех ******** на домбасс, пусть искупают физическим трудом свои грехи
показати весь коментар
03.05.2024 14:32 Відповісти
Нє хєр, я в Покровський р-н після демобілізації жити поїду, мені там ******** не треба!
показати весь коментар
03.05.2024 14:47 Відповісти
Так їх на шахти. Нехай відновлюють, що раїся розвалила.
показати весь коментар
03.05.2024 14:51 Відповісти
Хай цілісність анального сфінктера відновлює, і подалі від мене
показати весь коментар
03.05.2024 14:57 Відповісти
Відновлювати будуть українці за копійки при зачинених кордонах
показати весь коментар
03.05.2024 15:35 Відповісти
А, ну то дописувач вище відбудовувати мабудь, буде.
показати весь коментар
03.05.2024 16:19 Відповісти
Моя думка, що шахти треба закривати, через шкоду природі.
показати весь коментар
03.05.2024 17:16 Відповісти
Якщо закривати - то цивілізованими способами, а не як мокши - затопили, розвели болото - та труять все довкілля. Так що уроди кацапські повинні відбудувати все, що знищили.
показати весь коментар
03.05.2024 17:40 Відповісти
Моя б його прикопала, щоб випадково не знайшов
показати весь коментар
03.05.2024 14:45 Відповісти
 
 