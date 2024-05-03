Закарпатець виманив у дружини зниклого військовослужбовця 10 500 доларів, пообіцявши знайти її чоловіка

Перед судом постане закарпатець, який виманив у мешканки Ужгорода 10 500 доларів США. Підозрюваний пообіцяв жінці допомогу в пошуку її зниклого чоловіка, який є військовослужбовцем ЗСУ.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний під приводом допомоги у пошуку зниклого військовослужбовця ЗСУ незаконно заволодів грошима його дружини. Він запевнив жінку, що володіє інформацією про перебування військового у російському полоні та має необхідні зв’язки. Аби сприяти поверненню чоловіка, потерпіла мала надати 10 500 доларів США.

Зазначається, що впродовж квітня-травня минулого року жінка передала підозрюваному гроші кількома частинами. Після того, як вона зрозуміла, що її обманули, жінка звернулася до правоохоронних органів.

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Закарпатця підозрюють у шахрайстві. Його відправили під варту.

"Ужгородська окружна прокуратура скерувала на розгляд суду обвинувальний акт щодо жителя Тячівщини за фактом скоєння ним шахрайства у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Там зазначили, що фігурант справи раніше був судимий за крадіжку і на момент вчинення злочину відбував іспитовий строк покарання, призначеного йому вироком Хмельницького міськрайонного суду.

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Раніше Служба безпеки ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти. У Києві було затримано місцевого жителя, який видавав себе за учасника "пошукової групи" СБУ.