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Організатора переправлення чоловіків до Румунії затримали на Закарпатті, за послуги брав 8 тис. дол., - ДПСУ. ФОТО

Правоохоронці затримали на Закарпатті організатора переправлення чоловіків через кордон до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Схему незаконного збагачення організував 40-річний житель Мукачево.

Переправник ухилянтів затриманий на Закарпатті

Зловмисника затримали під час транспортування ним двох своїх клієнтів у Тячівський район. Там він планував сформувати велику групу порушників кордону з метою їх подальшого переправлення в Румунію.

За свої послуги з кожного "підопічного" ділок збирався отримати по 8 тисяч доларів.

кошти за переправлення ухилянтів

Закарпатця затримали у порядку ст.208 КПК України. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Також читайте: Організатори схеми переправлення чоловіків за кордон затримані на Вінничині, за "послуги" брали 6 тис. дол., - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) ухилянти (900) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+2
Так можна збиратати донати на ЗСУ. Створити фірму, яка начебто переправляє за гроші ухилянтів за кордон. Тихцем їх заарештовувати, а в мережу викладати ролики про начебто щасливе переправлення ухилянта за кордон.
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02.05.2024 19:24
+1
Таких одразу на передову
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02.05.2024 18:34
+1
Що за Великодні скидки?В буцегарню скотиняку,квитки на купання в Тисі має право продавати тільки "Слуга народу" по фіксованому тарифу - 14 тис. дол. і дійсні квитки можуть бути тільки тоді,коли особисто Андрій Борисович Єрмак поставить свій підпис).
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02.05.2024 18:36
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треба перезняти фільм по стругацьким "сталкер".

"сталкер. перехід через тису"
"сталкер проти прикордонників"
"сталкер і сбу"
"сталкер. скільки?"
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02.05.2024 18:33 Відповісти
Таких одразу на передову
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02.05.2024 18:34 Відповісти
то він і там прилаштується
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02.05.2024 18:37 Відповісти
Що за Великодні скидки?В буцегарню скотиняку,квитки на купання в Тисі має право продавати тільки "Слуга народу" по фіксованому тарифу - 14 тис. дол. і дійсні квитки можуть бути тільки тоді,коли особисто Андрій Борисович Єрмак поставить свій підпис).
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02.05.2024 18:36 Відповісти
так так до депінгатор херов є ж офіціальний прайс
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02.05.2024 18:41 Відповісти
Так можна збиратати донати на ЗСУ. Створити фірму, яка начебто переправляє за гроші ухилянтів за кордон. Тихцем їх заарештовувати, а в мережу викладати ролики про начебто щасливе переправлення ухилянта за кордон.
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02.05.2024 19:24 Відповісти
Жирні підсвинки.
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02.05.2024 19:25 Відповісти
А в якому званні був цей 40-річний житель Мукачево?
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02.05.2024 19:33 Відповісти
Це тільки одна ланка ланцюга. Не він їх мав перевести в Румунію. Мало бути відкрите вікно.
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02.05.2024 20:04 Відповісти
Навіть пику з якогось дива не замилили! Респект.
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02.05.2024 21:46 Відповісти
Я бачу тут усі з окопів пишуть...
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05.05.2024 20:21 Відповісти
 
 