Організатора переправлення чоловіків до Румунії затримали на Закарпатті, за послуги брав 8 тис. дол., - ДПСУ. ФОТО

Правоохоронці затримали на Закарпатті організатора переправлення чоловіків через кордон до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Схему незаконного збагачення організував 40-річний житель Мукачево.

Зловмисника затримали під час транспортування ним двох своїх клієнтів у Тячівський район. Там він планував сформувати велику групу порушників кордону з метою їх подальшого переправлення в Румунію.

За свої послуги з кожного "підопічного" ділок збирався отримати по 8 тисяч доларів.

Закарпатця затримали у порядку ст.208 КПК України. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

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