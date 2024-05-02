Організатора переправлення чоловіків до Румунії затримали на Закарпатті, за послуги брав 8 тис. дол., - ДПСУ. ФОТО
Правоохоронці затримали на Закарпатті організатора переправлення чоловіків через кордон до Румунії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Схему незаконного збагачення організував 40-річний житель Мукачево.
Зловмисника затримали під час транспортування ним двох своїх клієнтів у Тячівський район. Там він планував сформувати велику групу порушників кордону з метою їх подальшого переправлення в Румунію.
За свої послуги з кожного "підопічного" ділок збирався отримати по 8 тисяч доларів.
Закарпатця затримали у порядку ст.208 КПК України. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
Топ коментарі
+2 Погрібний Олександр
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+1 dg gddg
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+1 Лис Микита #575773
показати весь коментар02.05.2024 18:36
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