Организатора переправки мужчин в Румынию задержали на Закарпатье, за услуги брал 8 тыс. долл., - ГПСУ. ФОТО
Правоохранители задержали на Закарпатье организатора переправки мужчин через границу в Румынию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Схему незаконного обогащения организовал 40-летний житель Мукачево.
Злоумышленника задержали во время транспортировки им двух своих клиентов в Тячевский район. Там он планировал сформировать большую группу нарушителей границы с целью их дальнейшей переправки в Румынию.
За свои услуги с каждого "подопечного" делец собирался получить по 8 тысяч долларов.
Закарпатца задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Если его вину докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.
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