Организатора переправки мужчин в Румынию задержали на Закарпатье, за услуги брал 8 тыс. долл., - ГПСУ. ФОТО

Правоохранители задержали на Закарпатье организатора переправки мужчин через границу в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Схему незаконного обогащения организовал 40-летний житель Мукачево.

Злоумышленника задержали во время транспортировки им двух своих клиентов в Тячевский район. Там он планировал сформировать большую группу нарушителей границы с целью их дальнейшей переправки в Румынию.

За свои услуги с каждого "подопечного" делец собирался получить по 8 тысяч долларов.

Закарпатца задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Если его вину докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

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