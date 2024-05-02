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Организатора переправки мужчин в Румынию задержали на Закарпатье, за услуги брал 8 тыс. долл., - ГПСУ. ФОТО

Правоохранители задержали на Закарпатье организатора переправки мужчин через границу в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Схему незаконного обогащения организовал 40-летний житель Мукачево.

Переправник ухилянтів затриманий на Закарпатті

Злоумышленника задержали во время транспортировки им двух своих клиентов в Тячевский район. Там он планировал сформировать большую группу нарушителей границы с целью их дальнейшей переправки в Румынию.

За свои услуги с каждого "подопечного" делец собирался получить по 8 тысяч долларов.

кошти за переправлення ухилянтів

Закарпатца задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Если его вину докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

Читайте также: Организаторы схемы переправки мужчин за границу задержаны на Виннитчине, за "услуги" брали 6 тыс. долл., - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уклонисты (829) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+2
Так можна збиратати донати на ЗСУ. Створити фірму, яка начебто переправляє за гроші ухилянтів за кордон. Тихцем їх заарештовувати, а в мережу викладати ролики про начебто щасливе переправлення ухилянта за кордон.
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02.05.2024 19:24
+1
Таких одразу на передову
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02.05.2024 18:34
+1
Що за Великодні скидки?В буцегарню скотиняку,квитки на купання в Тисі має право продавати тільки "Слуга народу" по фіксованому тарифу - 14 тис. дол. і дійсні квитки можуть бути тільки тоді,коли особисто Андрій Борисович Єрмак поставить свій підпис).
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02.05.2024 18:36
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треба перезняти фільм по стругацьким "сталкер".

"сталкер. перехід через тису"
"сталкер проти прикордонників"
"сталкер і сбу"
"сталкер. скільки?"
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02.05.2024 18:33 Ответить
Таких одразу на передову
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02.05.2024 18:34 Ответить
то він і там прилаштується
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02.05.2024 18:37 Ответить
Що за Великодні скидки?В буцегарню скотиняку,квитки на купання в Тисі має право продавати тільки "Слуга народу" по фіксованому тарифу - 14 тис. дол. і дійсні квитки можуть бути тільки тоді,коли особисто Андрій Борисович Єрмак поставить свій підпис).
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02.05.2024 18:36 Ответить
так так до депінгатор херов є ж офіціальний прайс
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02.05.2024 18:41 Ответить
Так можна збиратати донати на ЗСУ. Створити фірму, яка начебто переправляє за гроші ухилянтів за кордон. Тихцем їх заарештовувати, а в мережу викладати ролики про начебто щасливе переправлення ухилянта за кордон.
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02.05.2024 19:24 Ответить
Жирні підсвинки.
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02.05.2024 19:25 Ответить
А в якому званні був цей 40-річний житель Мукачево?
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02.05.2024 19:33 Ответить
Це тільки одна ланка ланцюга. Не він їх мав перевести в Румунію. Мало бути відкрите вікно.
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02.05.2024 20:04 Ответить
Навіть пику з якогось дива не замилили! Респект.
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02.05.2024 21:46 Ответить
Я бачу тут усі з окопів пишуть...
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05.05.2024 20:21 Ответить
 
 