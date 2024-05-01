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Новости
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Организаторы схемы переправки мужчин за границу задержаны на Виннитчине, за "услуги" брали 6 тыс. долл., - ГПСУ

Прикордонники затримали ухилянтів на березі Дністра

В Винницкой области правоохранители разоблачили мужчину, организовавшего схему незаконной переправки мужчин через государственную границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что 38-летний житель г. Ямполь наладил канал переправки мужчин через границу. К делу он привлек еще двух местных жителей. Организатор осуществлял поиск клиентов, а технические моменты обеспечивали его пособники. Свои услуги злоумышленники оценивали в 6 тысяч долларов.

Организатора правонарушения, его пособников и одного "клиента" задержали во время доставки последнего к границе, недалеко от берега Днестра.

Организатору и пособникам следователи Нацполиции вручили подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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Автор: 

Винницкая область (1030) Госпогранслужба (6374) уклонисты (804)


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Судячи з фото найбільш кремезних та вгодованих відбирають для "мужнього" захисту західних кордонів від власних громадян. Дуже цікаво, чому ці тилові герої відвертаються або розмивають обличчя, в той час, як воїни з передової свої показувати не бояться? Соромно, чи непокояться, що громадяни віддячать за службу?
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01.05.2024 17:54 Ответить
"Дуже цікаво, чому ці тилові герої відвертаються або розмивають обличчя, в той час, як воїни з передової свої показувати не бояться?",-

Саме бояться. Бо вже є рішення ЄСПЛ про приватним позивам, що визнають заборону на виїзд такою, що порушує невід'ємне право людини на свободу переміщення, гарантоване Декларацією ООН.
Тож ці "герої"-майбутні військові злочинці, а вони не пуйло, їх трибуналу пачками видаватимуть.
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01.05.2024 18:13 Ответить
Всього-навсього 6 тис.дол.?Весь бізнес на Закарпатті перес#рають своїм демпінгом,квиток на купання в Тисі вже по 14 тис. дол.
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01.05.2024 18:14 Ответить
Дорожают билеты.
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01.05.2024 19:13 Ответить
Шкода тих, хто послугами не встигли скористатись, щоб втекти з цього концтабору...
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01.05.2024 21:09 Ответить
 
 