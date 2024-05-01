Организаторы схемы переправки мужчин за границу задержаны на Виннитчине, за "услуги" брали 6 тыс. долл., - ГПСУ
В Винницкой области правоохранители разоблачили мужчину, организовавшего схему незаконной переправки мужчин через государственную границу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что 38-летний житель г. Ямполь наладил канал переправки мужчин через границу. К делу он привлек еще двух местных жителей. Организатор осуществлял поиск клиентов, а технические моменты обеспечивали его пособники. Свои услуги злоумышленники оценивали в 6 тысяч долларов.
Организатора правонарушения, его пособников и одного "клиента" задержали во время доставки последнего к границе, недалеко от берега Днестра.
Организатору и пособникам следователи Нацполиции вручили подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
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Саме бояться. Бо вже є рішення ЄСПЛ про приватним позивам, що визнають заборону на виїзд такою, що порушує невід'ємне право людини на свободу переміщення, гарантоване Декларацією ООН.
Тож ці "герої"-майбутні військові злочинці, а вони не пуйло, їх трибуналу пачками видаватимуть.