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Новости
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7000 долларов за место второго водителя - на Львовщине полицейские заблокировали преступную схему для уклонистов

Чоловіків оформлювали водіями, щоб вони могли перетнути кордон

Мужчин призывного возраста устраивали на предприятия, обслуживающие международные грузовые перевозки, и вносили их данные в базу. Благодаря этому уклонисты беспрепятственно пересекали границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Отмечается, что преступную схему организовали жители Львова. За денежное вознаграждение они "организовывали" основания для выезда за границу. Желающих оформляли как вторых водителей на предприятия, осуществляющие международные грузовые перевозки. В дальнейшем сведения вносили в информационную базу. Стоимость такой услуги составляла 7000 долларов с человека.

Также читайте: Задержание перевозчиков в Закарпатье: В ТЦК заявили, что водители - такие же граждане, как и другие, и должны иметь военно-учетные документы

30 апреля оперативники совместно со следователями следственного управления ГУНП во Львовской области разоблачили одного из фигурантов во время получения средств.

По ходатайству Львовской областной прокуратуры, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и с правом внесения более 242 000 гривен залога. Также подозрение будет объявлено второму участнику преступной схемы.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Смотрите также: Передано в суд дело в отношении 10 врачей, которые ставили фальшивые диагнозы уклонистам, стоимость услуги достигала $3-4 тыс., - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Львівщині затримали чоловіків, які оформляли ухилянтів водіями
На Львівщині затримали чоловіків, які оформляли ухилянтів водіями
На Львівщині затримали чоловіків, які оформляли ухилянтів водіями

Напомним, с начала войны прокуратура зарегистрировала более 10,7 тыс. уголовных производств в отношении уклонистов.

Автор: 

Львов (4580) водители (502) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+6
Коли ви вже візьметеся за депутатів,охорону,прокурорів,суддів,мусорів..?
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01.05.2024 16:58
+5
А проїзд по дзвінку з ОПи скільки коштує?
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01.05.2024 17:01
+4
Що попові можна те дякові зась! (с)
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01.05.2024 16:43
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Що попові можна те дякові зась! (с)
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01.05.2024 16:43 Ответить
А сколько сейчас стоит на теплую должность в полицию устроиться??
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01.05.2024 17:34 Ответить
а це правомірно?
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01.05.2024 16:45 Ответить
ну і ..? ну заборонити другого водія на міжнародні рейси всього-на-всього
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01.05.2024 16:48 Ответить
Тоді продаватимуть першого.
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01.05.2024 16:52 Ответить
дорого вийде ухилянство за вартістю трака з причепом. Я взагалі то маю категорію С, але на трак треба іншу. А її повинні видавати після якогось терміну роботи на С. Як вони оформляють другого водія без досвіду (як він отримав ту категорію)?
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01.05.2024 17:50 Ответить
Навпаки, треба на корму брати чим побільше людей і газувати щодуху,
а коли на горизонті замаячить тонований бусік, то на ходу скидати по одному тцкашникам, як баласт, щоб відірватися від погоні !
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01.05.2024 17:05 Ответить
Тільки мені задєься що інспекція партнерів над владою запрацювала? Сказали здивовано - у вас немає грошей? - копайте!!!
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01.05.2024 16:53 Ответить
Партнерам пох... на те... чи є у нас гроші чи немає... чи у нас корупція чи немає...

у них свої інтереси.... скільки років вони дають кредити на різні реформи... з яких ні одна нічого не дала але дальше дають гроші на нові реформи не вимагаючи довести старі до завершення.... а реформи судів... САП і т.д. це все під їх керівництвом...

тут просто чиновникам не хватає уже коштів в бюджеті от вони і активувались
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01.05.2024 17:39 Ответить
Відрізняємся тим,що в рашаорді таких тупих кацапів як ти-більшість,а у нас -меншість.
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01.05.2024 17:19 Ответить
Он воно що, кілька діб стояло несамовите виття, ой рятуйте, геноцид далекобійників,
а виявляється це не бідні мальчікі ухилянти в трусіках, а злосні бариги )
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01.05.2024 16:57 Ответить
Не відкашляли перепрезу.
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01.05.2024 16:57 Ответить
Коли ви вже візьметеся за депутатів,охорону,прокурорів,суддів,мусорів..?
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01.05.2024 16:58 Ответить
А проїзд по дзвінку з ОПи скільки коштує?
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01.05.2024 17:01 Ответить
а на днях водии возмущались, шо их пакуют в ТЦК после пересечения границы,....
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01.05.2024 17:06 Ответить
Не водії, а якраз оце паньство що рубало по 7.000 баксів з ухилянта. Якась асоціація перевізників.
І нах ті "перевезення" при таких альтернативах..
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01.05.2024 17:19 Ответить
який же то ухилянт другий водій, коли він вернувся із-за кордону і його спакувало тцк?
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01.05.2024 17:52 Ответить
Прекрасна країна за виїзд з якої готові платити від 7 до 20 к баксів
Скоро будемо складати конкуренцію космічним туристам
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01.05.2024 17:14 Ответить
Не скигли.Можеш щось запропонувати?Маєм те,що самі набудували за 30 років.Тепер потрібно з цього виплутуватись.
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01.05.2024 17:23 Ответить
Цікаво ,а якою фурою арестович емігрував.
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01.05.2024 17:53 Ответить
Шлях- схема перевірена часом, третій рік працює. Це ж не пустопорожня маячня тг-канала стосовно заплива Тисою.
Ніколи такого не було, і ось знову.
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01.05.2024 18:36 Ответить
Не той рівень, - за виїзд з північної Кореї дають 13-15т долярів, ще не дотягуєм
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01.05.2024 20:18 Ответить
 
 