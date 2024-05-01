7000 долларов за место второго водителя - на Львовщине полицейские заблокировали преступную схему для уклонистов

Мужчин призывного возраста устраивали на предприятия, обслуживающие международные грузовые перевозки, и вносили их данные в базу. Благодаря этому уклонисты беспрепятственно пересекали границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Отмечается, что преступную схему организовали жители Львова. За денежное вознаграждение они "организовывали" основания для выезда за границу. Желающих оформляли как вторых водителей на предприятия, осуществляющие международные грузовые перевозки. В дальнейшем сведения вносили в информационную базу. Стоимость такой услуги составляла 7000 долларов с человека.

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30 апреля оперативники совместно со следователями следственного управления ГУНП во Львовской области разоблачили одного из фигурантов во время получения средств.

По ходатайству Львовской областной прокуратуры, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и с правом внесения более 242 000 гривен залога. Также подозрение будет объявлено второму участнику преступной схемы.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Напомним, с начала войны прокуратура зарегистрировала более 10,7 тыс. уголовных производств в отношении уклонистов.