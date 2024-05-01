Передано в суд дело в отношении 10 врачей, которые ставили фальшивые диагнозы уклонистам, стоимость услуги достигала $3-4 тыс., - прокуратура. ФОТОрепортаж
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы из 10 врачей, среди которых 2 председателя военно-врачебной комиссии, которые путем подделки документов организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Как отмечается, двое заведующих неврологических отделений столичных медучреждений, заведующий центром нейрохирургии, врач-нейрохирург, врач-психиатр, врач-невролог, врач-рентгенолог, директор Центра первичной медико-санитарной помощи, двое председателей ВВК подтверждали наличие у мужчин призывного возраста тяжелых заболеваний.
По данным столичной прокуратуры, в дальнейшем установленные фальшивые диагнозы становились основанием для признания этих мужчин временно непригодными для военной службы. Таким образом, они имели возможность пересечь границу.
"Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла 3-4 тыс. долларов США с человека", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали 10 702 уголовных производства по уклонению от призыва на военную службу. По данным Opendatabot, из 1 274 приговоров, вынесенных в прошлом году, реальным заключением завершились 60 уголовных производств.
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