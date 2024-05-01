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Передано в суд дело в отношении 10 врачей, которые ставили фальшивые диагнозы уклонистам, стоимость услуги достигала $3-4 тыс., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы из 10 врачей, среди которых 2 председателя военно-врачебной комиссии, которые путем подделки документов организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, двое заведующих неврологических отделений столичных медучреждений, заведующий центром нейрохирургии, врач-нейрохирург, врач-психиатр, врач-невролог, врач-рентгенолог, директор Центра первичной медико-санитарной помощи, двое председателей ВВК подтверждали наличие у мужчин призывного возраста тяжелых заболеваний.

По данным столичной прокуратуры, в дальнейшем установленные фальшивые диагнозы становились основанием для признания этих мужчин временно непригодными для военной службы. Таким образом, они имели возможность пересечь границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве будут судить психиатра, который за деньги ставил фальшивые диагнозы мужчинам призывного возраста

схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації

"Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла 3-4 тыс. долларов США с человека", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали 10 702 уголовных производства по уклонению от призыва на военную службу. По данным Opendatabot, из 1 274 приговоров, вынесенных в прошлом году, реальным заключением завершились 60 уголовных производств.

прокуратура (5011) уклонисты (829) военно-врачебная комиссия (191)


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Топ комментарии
+2
Де той лікар, який поставить діагноз по сечі одного нелегетимного чувака?
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01.05.2024 11:08
+2
А коли підозри тим що хворих на фронт відправляють? Чи їм можна? "Ета другоє''.
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01.05.2024 11:27
+1
Не занесли в ОПу напевно.
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01.05.2024 11:02
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Не занесли в ОПу напевно.
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01.05.2024 11:02 Ответить
Чи сядуть реально дохтури неясно, але заробленого і внукам вистачить.
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01.05.2024 11:06 Ответить
Звісно сядуть, з 10 700 зареєстрованих проваджень аж 60 осіб отримали тюремні вироки
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01.05.2024 11:14 Ответить
і жоден не отримав вирок або навіть підозру за те, шо явно хворого записав придатним
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01.05.2024 12:12 Ответить
Де той лікар, який поставить діагноз по сечі одного нелегетимного чувака?
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01.05.2024 11:08 Ответить
не по сечі, а по фотографії тієї сечі на штанях.

по потужно, незламно і вперше в світі
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01.05.2024 12:14 Ответить
Хто ж іх здав - мабуть турист - шо виіхав за кордон а потім жаба задавила за бабоси
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01.05.2024 11:08 Ответить
Люди останнє віддавали.Хтось навіть совецькім рублем розрахувався (останнє фото).
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01.05.2024 11:18 Ответить
На перекомиссию ВСЕХ белобилетчиков!
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01.05.2024 11:18 Ответить
А коли підозри тим що хворих на фронт відправляють? Чи їм можна? "Ета другоє''.
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01.05.2024 11:27 Ответить
1 рубель радянський на останньому фото, то напевно фартова банкнота. Але цього разу не фортануло.
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01.05.2024 12:07 Ответить
Лікарі не зажерливі, ціни нижче ринкових - напевно, черга була розписана на кілька місяців. Однозначно, здали конкуренти.
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01.05.2024 12:35 Ответить
 
 