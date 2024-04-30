В Киеве будут судить психиатра, который за деньги ставил фальшивые диагнозы мужчинам призывного возраста

Заведующему психиатрического отделения одной из столичных больниц грозит до 6-ти лет лишения свободы. Врач за деньги ставил фальшивые диагнозы мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующего психиатрическим отделением одной из столичных больниц по факту получения неправомерной выгоды за предоставление мужчинам призывного возраста фиктивных справок о лечении на стационаре психиатрического отделения, что впоследствии становилось основанием для установления группы инвалидностищ (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что врач оформлял фиктивное пребывание мужчин на стационарном лечении, а также прохождение ими якобы всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. После этого мужчины должны были говорить, что лечение им не помогло и они все еще "находятся в подавленном состоянии".

В дальнейшем все данные направлялись для предоставления заключения МСЭК и получения мужчиной группы инвалидности. Это давало возможность мужчинам избежать призыва на военную службу, а также выехать за границу. Стоимость изготовления пакета фальшивых медицинских документов составляла 6 тысяч долларов с человека.

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Правоохранители провели обыски по месту работы фигуранта и в помещении МСЭК. Во время обысков следователи изъяли деньги, черновые записи о "пациентах" и документы о непригодности к военной службе мужчин, выданные после начала полномасштабного вторжения.

Сейчас врач отстранен от должности. Обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Как сообщалось, ранее работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили во Львовской области организованную преступную группу, которая действовала в одной из районных больниц. Медики зарабатывали на установлении группы инвалидности для пациентов.