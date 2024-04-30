В Киеве будут судить психиатра, который за деньги ставил фальшивые диагнозы мужчинам призывного возраста
Заведующему психиатрического отделения одной из столичных больниц грозит до 6-ти лет лишения свободы. Врач за деньги ставил фальшивые диагнозы мужчинам призывного возраста.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующего психиатрическим отделением одной из столичных больниц по факту получения неправомерной выгоды за предоставление мужчинам призывного возраста фиктивных справок о лечении на стационаре психиатрического отделения, что впоследствии становилось основанием для установления группы инвалидностищ (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что врач оформлял фиктивное пребывание мужчин на стационарном лечении, а также прохождение ими якобы всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. После этого мужчины должны были говорить, что лечение им не помогло и они все еще "находятся в подавленном состоянии".
В дальнейшем все данные направлялись для предоставления заключения МСЭК и получения мужчиной группы инвалидности. Это давало возможность мужчинам избежать призыва на военную службу, а также выехать за границу. Стоимость изготовления пакета фальшивых медицинских документов составляла 6 тысяч долларов с человека.
Правоохранители провели обыски по месту работы фигуранта и в помещении МСЭК. Во время обысков следователи изъяли деньги, черновые записи о "пациентах" и документы о непригодности к военной службе мужчин, выданные после начала полномасштабного вторжения.
Сейчас врач отстранен от должности. Обвинительный акт в отношении него направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как сообщалось, ранее работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили во Львовской области организованную преступную группу, которая действовала в одной из районных больниц. Медики зарабатывали на установлении группы инвалидности для пациентов.
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Слина тече по бороді, рота не зачиниш, гадять, прямо в штани на вулиці, супроводжуюча особі із «совбесу»… Такі особи, Прут не перепливуть..
Вони просто мерзотники.
Наприклад, допитають лікарів відділення, які навіряд чи будуть за теперішніх умов покривати злочинця і вкажуть, що вище згадані "пацієнти" у відділенні не лежали.
Також дуже легко проводиться судово-медична експертиза, яка спростує брехливі діагнози.
Ну і самі ухилянти через страх кримінального покарання швиденько закладуть свого підара-"рятівника".
- Конечно, голубчик, но только под себя.
-- а смисл?
-- єссєссно
-- !?!?!?
-- ну, мо' уб'ют
що саме можна інкримінувати лікарю психіатру?
що він написав, що пацієнт дурак? а як довести, що ні?
кінцівки можна перерахувати. серце просканувати, аналізи можна перевірити.
а як довести, що пацієнт не дурак? здати в дурку і заколоти хімією?
Але один лікар самостійно ніколи діагноз не встановлює, для цього має бути консіліум.
До того ж справа психіатра після обстеження чи лікування просто надати довідку про стан психічного здоров"я, а придатна людина до військової служби чи ні, вирішує комисія у ТЦК.
Подзвонив у московську псіхушку, каже, - заберіть дєда, бо вже зовсім кришею поїхав, з погрєба не вилазить, гамном кидається, усіх уже заї...ав. Там спитали прізвище, адресу. Ну, як, каже, - путєн. в.в., крємль... )))
https://www.youtube.com/watch?v=a65Tksu6dPA