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В Киеве будут судить психиатра, который за деньги ставил фальшивые диагнозы мужчинам призывного возраста

У Києві судитимуть психіатра, який за гроші ставив фальшиві діагнози чоловікам призовного віку

Заведующему психиатрического отделения одной из столичных больниц грозит до 6-ти лет лишения свободы. Врач за деньги ставил фальшивые диагнозы мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующего психиатрическим отделением одной из столичных больниц по факту получения неправомерной выгоды за предоставление мужчинам призывного возраста фиктивных справок о лечении на стационаре психиатрического отделения, что впоследствии становилось основанием для установления группы инвалидностищ (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что врач оформлял фиктивное пребывание мужчин на стационарном лечении, а также прохождение ими якобы всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. После этого мужчины должны были говорить, что лечение им не помогло и они все еще "находятся в подавленном состоянии".

В дальнейшем все данные направлялись для предоставления заключения МСЭК и получения мужчиной группы инвалидности. Это давало возможность мужчинам избежать призыва на военную службу, а также выехать за границу. Стоимость изготовления пакета фальшивых медицинских документов составляла 6 тысяч долларов с человека.

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Правоохранители провели обыски по месту работы фигуранта и в помещении МСЭК. Во время обысков следователи изъяли деньги, черновые записи о "пациентах" и документы о непригодности к военной службе мужчин, выданные после начала полномасштабного вторжения.

Сейчас врач отстранен от должности. Обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Как сообщалось, ранее работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили во Львовской области организованную преступную группу, которая действовала в одной из районных больниц. Медики зарабатывали на установлении группы инвалидности для пациентов.

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врачи (1513) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+11
А нарколога будуть судити який видав довідку Зеленському?
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30.04.2024 15:11
+9
поки не будуть , пізніше ,він зараз за пацієнтом приглядає , тож при повноваженнях
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30.04.2024 15:14
+7
Суддям он платять наче нормальні гроші. Щось не дуже допомагає
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30.04.2024 15:27
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А нарколога будуть судити який видав довідку Зеленському?
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30.04.2024 15:11 Ответить
поки не будуть , пізніше ,він зараз за пацієнтом приглядає , тож при повноваженнях
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30.04.2024 15:14 Ответить
Тепер, у цих чоловіків, і ДІТЕЙ не може бути, бо куди ж, психічно хворі…
Слина тече по бороді, рота не зачиниш, гадять, прямо в штани на вулиці, супроводжуюча особі із «совбесу»… Такі особи, Прут не перепливуть..
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30.04.2024 15:21 Ответить
Може треба зарплатню лікарям платити нормальну, щоб не було спокуси?
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30.04.2024 15:21 Ответить
Суддям он платять наче нормальні гроші. Щось не дуже допомагає
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30.04.2024 15:27 Ответить
то хай і лікарям буде щастя.. мо' тоді й людям легше стане
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30.04.2024 15:31 Ответить
Маячня. Люди йдуть на кримінальний злочин та шкодять обороноздатності країни не через те, що їм бракує грошей - це просто такий у них спосіб життя, спосіб мислення.
Вони просто мерзотники.
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30.04.2024 18:56 Ответить
а хто довів "фальшивість" його діагнозів??? літінант із тцк?
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30.04.2024 15:24 Ответить
переконаний, шо у псіхолуха всьо було "чисто" - пацієнти дійсно лежали в лікарні з діагнозами, були в обласному психдиспансері.. так шо ніяких медичних доказів незаконності не може бути. А шо знайшли гроші - так зайдіть зараз в будь-яку кантору чи кабінет - якісь гроші знайдуться. До речі, в кабінетах прокурв мішками
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30.04.2024 15:30 Ответить
Ти мабуть по його діагнозу і стрибнув до Польщі, що так за нього топиш)))
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30.04.2024 15:43 Ответить
дмітрій, геть на фронт, ухилянте!
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30.04.2024 15:45 Ответить
Ухилянт, це ти паскуда мокрожопа! Це для тебе, лайнюка фронт - це кара! Ублюдок! Таки настане час коли вас покидьків поженуть з Европ сцяними ганчірками! Уявляю, скільки з вас гівна тоді діжками попре!
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30.04.2024 16:18 Ответить
аба-на... з тебе поперло
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30.04.2024 16:21 Ответить
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30.04.2024 15:54 Ответить
це взагалі про всіх, у псіхіатра: всє дуракі, а в дуркє - тє, хто попався
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30.04.2024 15:57 Ответить
Я навіть не лікар, але впепнено кажу те саме. І мені кажуть, що я ідіот, дебіл і даун, хоча IQ біля 150 каже про дещо інше. 🤓
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30.04.2024 16:02 Ответить
а йа от поміряв - виявляється у мене ку-ку 188мм
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30.04.2024 16:12 Ответить
Ну Вам тоді точно кудись в ЦЕРН працювати.
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01.05.2024 08:51 Ответить
це зайвий ум на моск давить.. йа знаю)
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30.04.2024 16:13 Ответить
Ще не встановили. Якщо до суду направили, напевно якісь докази мають. А суд вже встановить наскільки вони вагомі.
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30.04.2024 15:58 Ответить
По-перше, доказами можуть бути свідчення самих "пацієнтів", інших свідків та співучасників.
Наприклад, допитають лікарів відділення, які навіряд чи будуть за теперішніх умов покривати злочинця і вкажуть, що вище згадані "пацієнти" у відділенні не лежали.
Також дуже легко проводиться судово-медична експертиза, яка спростує брехливі діагнози.
Ну і самі ухилянти через страх кримінального покарання швиденько закладуть свого підара-"рятівника".
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30.04.2024 19:04 Ответить
а я переконаний, шо пацієнти виконали всі приписи і відлежали потрібні сроки в усіх потрібних місцях: це як правило, місцева лікарня - рас, та обласна лікарня - двас. Ніхто в тюрму не хоче. І судово-медична - це не про таких пацієнтів. До того ж там ухилянти умовні, скоріше у них у всіх були підстави (хвороби), можливо не настільки важкі, але цілком нормальних зараз не знайдеш. Всі нєрвні та бєшені.
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30.04.2024 19:10 Ответить
псіхолух не давав групи а лише виписку з історії та документи на мсек - грамотний авокадо відшиє всі гнусні навєти
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30.04.2024 15:33 Ответить
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
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30.04.2024 15:34 Ответить
-- дохтор, йа буду жить?
-- а смисл?
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30.04.2024 15:46 Ответить
-- дохтор, а йа умру?
-- єссєссно
-- !?!?!?
-- ну, мо' уб'ют
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30.04.2024 15:48 Ответить
А коли судитимуть тих хто з реальними діагнозами відправляє хлопців на фронт?!!!
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30.04.2024 15:47 Ответить
никогда- им есть указание- всех в окопы, скоро колясочникам будут выдавать лопаты и своим транспортом на нулевку
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30.04.2024 16:12 Ответить
А долари які він отримав за сервіс?
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30.04.2024 15:50 Ответить
в статі про долари нічого, тільки про "грошІ".. мабуть з польші привіз в гаманці в якості сувєніра
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30.04.2024 15:58 Ответить
чергова маячня і державне свавілля.
що саме можна інкримінувати лікарю психіатру?
що він написав, що пацієнт дурак? а як довести, що ні?
кінцівки можна перерахувати. серце просканувати, аналізи можна перевірити.
а як довести, що пацієнт не дурак? здати в дурку і заколоти хімією?
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30.04.2024 15:53 Ответить
просто перевірити, як він голосував на виборах...
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30.04.2024 15:58 Ответить
Психічно хвора людина це не обв"язово дурак. Там зовсім інші проблеми, але довести наявність чи відсутність психічного розладу цілком можливо. Для цього існує патопсихологічна діагностика з великим набором стимульного матеріала.
Але один лікар самостійно ніколи діагноз не встановлює, для цього має бути консіліум.
До того ж справа психіатра після обстеження чи лікування просто надати довідку про стан психічного здоров"я, а придатна людина до військової служби чи ні, вирішує комисія у ТЦК.
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30.04.2024 17:52 Ответить
Прикольний пранк від Вольнова. Як він хотів здати в дурдом путєна.
Подзвонив у московську псіхушку, каже, - заберіть дєда, бо вже зовсім кришею поїхав, з погрєба не вилазить, гамном кидається, усіх уже заї...ав. Там спитали прізвище, адресу. Ну, як, каже, - путєн. в.в., крємль... )))

https://www.youtube.com/watch?v=a65Tksu6dPA
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30.04.2024 16:07 Ответить
значит мало занес
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30.04.2024 16:11 Ответить
Зеленскому теж він фіктивну довідку видав?
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30.04.2024 17:44 Ответить
 
 