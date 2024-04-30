У Києві судитимуть психіатра, який за гроші ставив фальшиві діагнози чоловікам призовного віку
Завідувачу психіатричного відділення однієї зі столичних лікарень загрожує до 6 років позбавлення волі. Лікар за гроші ставив фальшиві діагнози чоловікам призовного віку.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно завідувача психіатричного відділення однієї зі столичних лікарень за фактом одержання неправомірної вигоди за надання чоловікам призовного віку фіктивних довідок про лікування на стаціонарі психіатричного відділення, що згодом ставало підставою для встановлення групи інвалідності. (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України)", – йдеться в повідомленні прокуратури.
Зазначається, що лікар оформлював фіктивне перебування чоловіків на стаціонарному лікуванні, а також проходження ними нібито усіх необхідних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів. Після цього чоловіки мали говорити, що лікування їм не допомогло і вони все ще "перебувають у пригніченому стані".
У подальшому усі дані направлялись для надання висновку МСЕК та отримання чоловіком групи інвалідності. Це давало можливість чоловікам уникнути призову на військову службу, а також виїхати за кордон. Вартість виготовлення пакету фальшивих медичних документів становила 6 тисяч доларів з особи.
Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи фігуранта та у приміщенні МСЕК. Під час обшуків слідчі вилучили гроші, чорнові записи щодо "пацієнтів" та документи щодо непридатності до військової служби чоловіків, видані після початку повномасштабного вторгнення.
Наразі лікар відсторонений від посади. Обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Як повідомлялося, раніше працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили у Львівській області організовану злочинну групу, яка діяла в одній з районних лікарень. Медики заробляли на встановлені групи інвалідності для пацієнтів.
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Слина тече по бороді, рота не зачиниш, гадять, прямо в штани на вулиці, супроводжуюча особі із «совбесу»… Такі особи, Прут не перепливуть..
Вони просто мерзотники.
Наприклад, допитають лікарів відділення, які навіряд чи будуть за теперішніх умов покривати злочинця і вкажуть, що вище згадані "пацієнти" у відділенні не лежали.
Також дуже легко проводиться судово-медична експертиза, яка спростує брехливі діагнози.
Ну і самі ухилянти через страх кримінального покарання швиденько закладуть свого підара-"рятівника".
- Конечно, голубчик, но только под себя.
-- а смисл?
-- єссєссно
-- !?!?!?
-- ну, мо' уб'ют
що саме можна інкримінувати лікарю психіатру?
що він написав, що пацієнт дурак? а як довести, що ні?
кінцівки можна перерахувати. серце просканувати, аналізи можна перевірити.
а як довести, що пацієнт не дурак? здати в дурку і заколоти хімією?
Але один лікар самостійно ніколи діагноз не встановлює, для цього має бути консіліум.
До того ж справа психіатра після обстеження чи лікування просто надати довідку про стан психічного здоров"я, а придатна людина до військової служби чи ні, вирішує комисія у ТЦК.
Подзвонив у московську псіхушку, каже, - заберіть дєда, бо вже зовсім кришею поїхав, з погрєба не вилазить, гамном кидається, усіх уже заї...ав. Там спитали прізвище, адресу. Ну, як, каже, - путєн. в.в., крємль... )))
https://www.youtube.com/watch?v=a65Tksu6dPA