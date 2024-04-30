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У Києві судитимуть психіатра, який за гроші ставив фальшиві діагнози чоловікам призовного віку

У Києві судитимуть психіатра, який за гроші ставив фальшиві діагнози чоловікам призовного віку

Завідувачу психіатричного відділення однієї зі столичних лікарень загрожує до 6 років позбавлення волі. Лікар за гроші ставив фальшиві діагнози чоловікам призовного віку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно завідувача психіатричного відділення однієї зі столичних лікарень за фактом одержання неправомірної вигоди за надання чоловікам призовного віку фіктивних довідок про лікування на стаціонарі психіатричного відділення, що згодом ставало підставою для встановлення групи інвалідності. (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України)", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначається, що лікар оформлював фіктивне перебування чоловіків на стаціонарному лікуванні, а також проходження ними нібито усіх необхідних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів. Після цього чоловіки мали говорити, що лікування їм не допомогло і вони все ще "перебувають у пригніченому стані".

У подальшому усі дані направлялись для надання висновку МСЕК та отримання чоловіком групи інвалідності. Це давало можливість чоловікам уникнути призову на військову службу, а також виїхати за кордон. Вартість виготовлення пакету фальшивих медичних документів становила 6 тисяч доларів з особи.

Читайте також: 7 тис. доларів за встановлення групи інвалідності для військовозобов’язаного – завідувачку відділення однієї із лікарень затримали у Львові. ФОТО

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи фігуранта та у приміщенні МСЕК. Під час обшуків слідчі вилучили гроші, чорнові записи щодо "пацієнтів" та документи щодо непридатності до військової служби чоловіків, видані після початку повномасштабного вторгнення.

Наразі лікар відсторонений від посади. Обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Як повідомлялося, раніше працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили у Львівській області організовану злочинну групу, яка діяла в одній з районних лікарень. Медики заробляли на встановлені групи інвалідності для пацієнтів.

Автор: 

лікарі (1285) ухилянти (872)


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Топ коментарі
+11
А нарколога будуть судити який видав довідку Зеленському?
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30.04.2024 15:11
+9
поки не будуть , пізніше ,він зараз за пацієнтом приглядає , тож при повноваженнях
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30.04.2024 15:14
+7
Суддям он платять наче нормальні гроші. Щось не дуже допомагає
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30.04.2024 15:27
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А нарколога будуть судити який видав довідку Зеленському?
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30.04.2024 15:11 Відповісти
поки не будуть , пізніше ,він зараз за пацієнтом приглядає , тож при повноваженнях
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30.04.2024 15:14 Відповісти
Тепер, у цих чоловіків, і ДІТЕЙ не може бути, бо куди ж, психічно хворі…
Слина тече по бороді, рота не зачиниш, гадять, прямо в штани на вулиці, супроводжуюча особі із «совбесу»… Такі особи, Прут не перепливуть..
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30.04.2024 15:21 Відповісти
Може треба зарплатню лікарям платити нормальну, щоб не було спокуси?
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30.04.2024 15:21 Відповісти
Суддям он платять наче нормальні гроші. Щось не дуже допомагає
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30.04.2024 15:27 Відповісти
то хай і лікарям буде щастя.. мо' тоді й людям легше стане
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30.04.2024 15:31 Відповісти
Маячня. Люди йдуть на кримінальний злочин та шкодять обороноздатності країни не через те, що їм бракує грошей - це просто такий у них спосіб життя, спосіб мислення.
Вони просто мерзотники.
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30.04.2024 18:56 Відповісти
а хто довів "фальшивість" його діагнозів??? літінант із тцк?
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30.04.2024 15:24 Відповісти
переконаний, шо у псіхолуха всьо було "чисто" - пацієнти дійсно лежали в лікарні з діагнозами, були в обласному психдиспансері.. так шо ніяких медичних доказів незаконності не може бути. А шо знайшли гроші - так зайдіть зараз в будь-яку кантору чи кабінет - якісь гроші знайдуться. До речі, в кабінетах прокурв мішками
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30.04.2024 15:30 Відповісти
Ти мабуть по його діагнозу і стрибнув до Польщі, що так за нього топиш)))
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30.04.2024 15:43 Відповісти
дмітрій, геть на фронт, ухилянте!
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30.04.2024 15:45 Відповісти
Ухилянт, це ти паскуда мокрожопа! Це для тебе, лайнюка фронт - це кара! Ублюдок! Таки настане час коли вас покидьків поженуть з Европ сцяними ганчірками! Уявляю, скільки з вас гівна тоді діжками попре!
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30.04.2024 16:18 Відповісти
аба-на... з тебе поперло
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30.04.2024 16:21 Відповісти
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30.04.2024 15:54 Відповісти
це взагалі про всіх, у псіхіатра: всє дуракі, а в дуркє - тє, хто попався
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30.04.2024 15:57 Відповісти
Я навіть не лікар, але впепнено кажу те саме. І мені кажуть, що я ідіот, дебіл і даун, хоча IQ біля 150 каже про дещо інше. 🤓
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30.04.2024 16:02 Відповісти
а йа от поміряв - виявляється у мене ку-ку 188мм
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30.04.2024 16:12 Відповісти
Ну Вам тоді точно кудись в ЦЕРН працювати.
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01.05.2024 08:51 Відповісти
це зайвий ум на моск давить.. йа знаю)
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30.04.2024 16:13 Відповісти
Ще не встановили. Якщо до суду направили, напевно якісь докази мають. А суд вже встановить наскільки вони вагомі.
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30.04.2024 15:58 Відповісти
По-перше, доказами можуть бути свідчення самих "пацієнтів", інших свідків та співучасників.
Наприклад, допитають лікарів відділення, які навіряд чи будуть за теперішніх умов покривати злочинця і вкажуть, що вище згадані "пацієнти" у відділенні не лежали.
Також дуже легко проводиться судово-медична експертиза, яка спростує брехливі діагнози.
Ну і самі ухилянти через страх кримінального покарання швиденько закладуть свого підара-"рятівника".
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30.04.2024 19:04 Відповісти
а я переконаний, шо пацієнти виконали всі приписи і відлежали потрібні сроки в усіх потрібних місцях: це як правило, місцева лікарня - рас, та обласна лікарня - двас. Ніхто в тюрму не хоче. І судово-медична - це не про таких пацієнтів. До того ж там ухилянти умовні, скоріше у них у всіх були підстави (хвороби), можливо не настільки важкі, але цілком нормальних зараз не знайдеш. Всі нєрвні та бєшені.
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30.04.2024 19:10 Відповісти
псіхолух не давав групи а лише виписку з історії та документи на мсек - грамотний авокадо відшиє всі гнусні навєти
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30.04.2024 15:33 Відповісти
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
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30.04.2024 15:34 Відповісти
-- дохтор, йа буду жить?
-- а смисл?
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30.04.2024 15:46 Відповісти
-- дохтор, а йа умру?
-- єссєссно
-- !?!?!?
-- ну, мо' уб'ют
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30.04.2024 15:48 Відповісти
А коли судитимуть тих хто з реальними діагнозами відправляє хлопців на фронт?!!!
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30.04.2024 15:47 Відповісти
никогда- им есть указание- всех в окопы, скоро колясочникам будут выдавать лопаты и своим транспортом на нулевку
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30.04.2024 16:12 Відповісти
А долари які він отримав за сервіс?
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30.04.2024 15:50 Відповісти
в статі про долари нічого, тільки про "грошІ".. мабуть з польші привіз в гаманці в якості сувєніра
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30.04.2024 15:58 Відповісти
чергова маячня і державне свавілля.
що саме можна інкримінувати лікарю психіатру?
що він написав, що пацієнт дурак? а як довести, що ні?
кінцівки можна перерахувати. серце просканувати, аналізи можна перевірити.
а як довести, що пацієнт не дурак? здати в дурку і заколоти хімією?
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30.04.2024 15:53 Відповісти
просто перевірити, як він голосував на виборах...
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30.04.2024 15:58 Відповісти
Психічно хвора людина це не обв"язово дурак. Там зовсім інші проблеми, але довести наявність чи відсутність психічного розладу цілком можливо. Для цього існує патопсихологічна діагностика з великим набором стимульного матеріала.
Але один лікар самостійно ніколи діагноз не встановлює, для цього має бути консіліум.
До того ж справа психіатра після обстеження чи лікування просто надати довідку про стан психічного здоров"я, а придатна людина до військової служби чи ні, вирішує комисія у ТЦК.
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30.04.2024 17:52 Відповісти
Прикольний пранк від Вольнова. Як він хотів здати в дурдом путєна.
Подзвонив у московську псіхушку, каже, - заберіть дєда, бо вже зовсім кришею поїхав, з погрєба не вилазить, гамном кидається, усіх уже заї...ав. Там спитали прізвище, адресу. Ну, як, каже, - путєн. в.в., крємль... )))

https://www.youtube.com/watch?v=a65Tksu6dPA
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30.04.2024 16:07 Відповісти
значит мало занес
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30.04.2024 16:11 Відповісти
Зеленскому теж він фіктивну довідку видав?
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30.04.2024 17:44 Відповісти
 
 