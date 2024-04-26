На Львівщині викрили групу лікарів, які заробляли на встановленні фіктивної інвалідності, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили у Львівській області організовану злочинну групу, яка діяла в одній з районних лікарень. Медики заробляли на встановлені групи інвалідності для пацієнтів. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тис. грн.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Організував схему голова лікарсько-консультативної комісії

За даними слідства, голова лікарсько-консультативної комісії медзакладу залучив до протизаконної діяльності чотирьох лікарів, які за його вказівкою підшуковували серед своїх пацієнтів бажаючих отримати чи продовжити групу інвалідності.







"Проводили з ними бесіди, переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші. Суми для кожного пацієнта визначали різні, залежно від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок "послуги" коштували дешевше. Найвищі "цінники" були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання хабарів організатором та членами злочинної групи. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тис. грн.

"Сума, отримана зловмисниками лише за ці 10 випадків становить майже 200 тис. грн, але заробили фігуранти на такій схемі набагато більше. Встановлюються інші факти отримання неправомірної вигоди, а також дані тих, хто скористався такими послугами. У разі виявлення осіб, яким було встановлено фіктивну інвалідність, що дало змогу уникнути мобілізації, буде переглянуте питання щодо їх призову", - зазначили в пресслужбі ДБР.





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Підозри медикам

Організатору та чотирьом виконавцям оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене організованою групою (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Тепер їм загрожує до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Крім того, правоохоронці вже провели обшуки у помешканнях та на роботі підозрюваних, звідки вилучили документи, а також кошти у різній валюті: майже пів мільйона гривень, понад 47 тис. доларів та більше ніж 7,5 тис. євро.

"Подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою та відсторонення голови ЛКК від виконання обов’язків. Розслідування триває, встановлюється причетність до схеми посадових осіб кількох МСЕК на Львівщині", - додали у відомстві.

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