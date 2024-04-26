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Новини Фото Боротьба з корупцією
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На Львівщині викрили групу лікарів, які заробляли на встановленні фіктивної інвалідності, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили у Львівській області організовану злочинну групу, яка діяла в одній з районних лікарень. Медики заробляли на встановлені групи інвалідності для пацієнтів. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тис. грн.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Організував схему голова лікарсько-консультативної комісії

За даними слідства, голова лікарсько-консультативної комісії медзакладу залучив до протизаконної діяльності чотирьох лікарів, які за його вказівкою підшуковували серед своїх пацієнтів бажаючих отримати чи продовжити групу інвалідності.

Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині
Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині
Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині

"Проводили з ними бесіди, переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші. Суми для кожного пацієнта визначали різні, залежно від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок "послуги" коштували дешевше. Найвищі "цінники" були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання хабарів організатором та членами злочинної групи. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тис. грн.

"Сума, отримана зловмисниками лише за ці 10 випадків становить майже 200 тис. грн, але заробили фігуранти на такій схемі набагато більше. Встановлюються інші факти отримання неправомірної вигоди, а також дані тих, хто скористався такими послугами. У разі виявлення осіб, яким було встановлено фіктивну інвалідність, що дало змогу уникнути мобілізації, буде переглянуте питання щодо їх призову", - зазначили в пресслужбі ДБР.

Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині
Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині

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Підозри медикам

Організатору та чотирьом виконавцям оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене організованою групою (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Тепер їм загрожує до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Крім того, правоохоронці вже провели обшуки у помешканнях та на роботі підозрюваних, звідки вилучили документи, а також кошти у різній валюті: майже пів мільйона гривень, понад 47 тис. доларів та більше ніж 7,5 тис. євро.

"Подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою та відсторонення голови ЛКК від виконання обов’язків. Розслідування триває, встановлюється причетність до схеми посадових осіб кількох МСЕК на Львівщині", - додали у відомстві.

Також читайте: За $3 тис. обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини: У Львові ДБР затримало військового

Автор: 

хабар (4702) лікарі (1287) ДБР (3488) інвалідність (267) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+8
ахахахаха!! а чого тільки на львівщині?? ВСІ ЛКК рішають за бабло!!!! Так ше до війни було!!!!
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26.04.2024 11:44
+8
А що до тих лікарів, які хворих визнають придатними?
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26.04.2024 11:47
+4
А як інакше? - лікарі підтягують свіи добробут
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26.04.2024 11:37
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А як інакше? - лікарі підтягують свіи добробут
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26.04.2024 11:37 Відповісти
Воєнкомам та депутатам можна, а вони що, гірші?
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26.04.2024 12:03 Відповісти
при обыске нашли 5 тыс. грн., больше не было
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26.04.2024 11:40 Відповісти
Хто б сумнівався, що так не станеться
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26.04.2024 11:42 Відповісти
а що до тих хто випустив таку кількість за межі України?
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26.04.2024 11:43 Відповісти
ахахахаха!! а чого тільки на львівщині?? ВСІ ЛКК рішають за бабло!!!! Так ше до війни було!!!!
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26.04.2024 11:44 Відповісти
не говорячи вже про те, шо РЕАЛЬНО хворі - теж платили, тільки трохи меньше!!!!
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26.04.2024 12:08 Відповісти
А що до тих лікарів, які хворих визнають придатними?
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26.04.2024 11:47 Відповісти
головне було ікони з квітами розставити по кімнаті і ось він успіх на роботі
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26.04.2024 12:05 Відповісти
Що не кажіть, але в цих більше поваги до грошей.
І виживаність якось ближче до ока.
Ато знімають доляри в банківській ленті, наче то одна купюра незасалена.
Низовий ринок працює, не те що контейнер приїхав - і бігають пачки "своїх долярів" серед пацюків.
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26.04.2024 12:07 Відповісти
де б знайти лікарів, шо не беруть за встановлення групи інвалідності?
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26.04.2024 12:08 Відповісти
Це з когорти воцерковлених? Тих, що захекані до храмів біжать лобєшнік похрестити?
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26.04.2024 12:12 Відповісти
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26.04.2024 12:14 Відповісти
Ця схема працює ще з пізнього совка майже у всіх МСЕКах, ВЛК etc... - ВСІ кривоохоронці про це прекраснознають...
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26.04.2024 12:22 Відповісти
Я військовий лікар, був головою військово-медичної комісії і мені дуже соромно за таких лікарів.
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26.04.2024 12:39 Відповісти
На ********* ринку таких послуг робити довідки за такі невеликі суми - це мало не благодійність. Люди явно не зажерливі і працювали з небагатими клієнтами. Однозначно, здали конкуренти.
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26.04.2024 12:42 Відповісти
 
 