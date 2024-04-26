На Львовщине разоблачили группу врачей, зарабатывавших на установлении фиктивной инвалидности, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР вместе с СБУ разоблачили во Львовской области организованную преступную группу, действовавшую в одной из районных больниц. Медики зарабатывали на установлении группы инвалидности для пациентов. За подготовку необходимой документации клиенты платили от 12 до 50 тыс. грн.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Организовал схему председатель врачебно-консультативной комиссии

По данным следствия, председатель врачебно-консультативной комиссии медучреждения привлек к противозаконной деятельности четырех врачей, которые по его указанию подыскивали среди своих пациентов желающих получить или продлить группу инвалидности.







"Проводили с ними беседы, убеждали, что решить вопрос удастся только с их помощью и за деньги. Суммы для каждого пациента определяли разные, в зависимости от того, инвалидность устанавливается впервые или ее нужно было продлить. Для женщин "услуги" стоили дешевле. Самые высокие "ценники" были для мужчин призывного возраста, которым справка об инвалидности позволяла выехать за границу", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задокументировали 10 случаев получения взяток организатором и членами преступной группы. За подготовку необходимой документации клиенты платили от 12 до 50 тыс. грн.

"Сумма, полученная злоумышленниками только за эти 10 случаев составляет почти 200 тыс. грн, но заработали фигуранты на такой схеме гораздо больше. Устанавливаются другие факты получения неправомерной выгоды, а также данные тех, кто воспользовался такими услугами. В случае выявления лиц, которым была установлена фиктивная инвалидность, что позволило избежать мобилизации, будет пересмотрен вопрос об их призыве", - отметили в пресс-службе ГБР.





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Подозрения медикам

Организатору и четырем исполнителям объявили подозрение в получении неправомерной выгоды, совершенное организованной группой (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Кроме того, правоохранители уже провели обыски в квартирах и на работе подозреваемых, откуда изъяли документы, а также средства в разной валюте: почти полмиллиона гривен, более 47 тыс. долларов и более 7,5 тыс. евро.

"Подано в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей и отстранение председателя ВКК от исполнения обязанностей. Расследование продолжается, устанавливается причастность к схеме должностных лиц нескольких МСЭК на Львовщине", - добавили в ведомстве.

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