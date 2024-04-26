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На Львовщине разоблачили группу врачей, зарабатывавших на установлении фиктивной инвалидности, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР вместе с СБУ разоблачили во Львовской области организованную преступную группу, действовавшую в одной из районных больниц. Медики зарабатывали на установлении группы инвалидности для пациентов. За подготовку необходимой документации клиенты платили от 12 до 50 тыс. грн.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Организовал схему председатель врачебно-консультативной комиссии

По данным следствия, председатель врачебно-консультативной комиссии медучреждения привлек к противозаконной деятельности четырех врачей, которые по его указанию подыскивали среди своих пациентов желающих получить или продлить группу инвалидности.

Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині
Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині
Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині

"Проводили с ними беседы, убеждали, что решить вопрос удастся только с их помощью и за деньги. Суммы для каждого пациента определяли разные, в зависимости от того, инвалидность устанавливается впервые или ее нужно было продлить. Для женщин "услуги" стоили дешевле. Самые высокие "ценники" были для мужчин призывного возраста, которым справка об инвалидности позволяла выехать за границу", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задокументировали 10 случаев получения взяток организатором и членами преступной группы. За подготовку необходимой документации клиенты платили от 12 до 50 тыс. грн.

"Сумма, полученная злоумышленниками только за эти 10 случаев составляет почти 200 тыс. грн, но заработали фигуранты на такой схеме гораздо больше. Устанавливаются другие факты получения неправомерной выгоды, а также данные тех, кто воспользовался такими услугами. В случае выявления лиц, которым была установлена фиктивная инвалидность, что позволило избежать мобилизации, будет пересмотрен вопрос об их призыве", - отметили в пресс-службе ГБР.

Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині
Група медиків організувала корупційну схему на Львівщині

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Подозрения медикам

Организатору и четырем исполнителям объявили подозрение в получении неправомерной выгоды, совершенное организованной группой (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Кроме того, правоохранители уже провели обыски в квартирах и на работе подозреваемых, откуда изъяли документы, а также средства в разной валюте: почти полмиллиона гривен, более 47 тыс. долларов и более 7,5 тыс. евро.

"Подано в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей и отстранение председателя ВКК от исполнения обязанностей. Расследование продолжается, устанавливается причастность к схеме должностных лиц нескольких МСЭК на Львовщине", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена врач, которая за 30 тыс. грн предоставляла военнообязанным меддокументы о серьезных заболеваниях, - Нацполиция

Автор: 

взятка (6158) врачи (1515) ГБР (2985) инвалидность (173) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+8
ахахахаха!! а чого тільки на львівщині?? ВСІ ЛКК рішають за бабло!!!! Так ше до війни було!!!!
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26.04.2024 11:44
+8
А що до тих лікарів, які хворих визнають придатними?
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26.04.2024 11:47
+4
А як інакше? - лікарі підтягують свіи добробут
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26.04.2024 11:37
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А як інакше? - лікарі підтягують свіи добробут
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26.04.2024 11:37 Ответить
Воєнкомам та депутатам можна, а вони що, гірші?
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26.04.2024 12:03 Ответить
при обыске нашли 5 тыс. грн., больше не было
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26.04.2024 11:40 Ответить
Хто б сумнівався, що так не станеться
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26.04.2024 11:42 Ответить
а що до тих хто випустив таку кількість за межі України?
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26.04.2024 11:43 Ответить
ахахахаха!! а чого тільки на львівщині?? ВСІ ЛКК рішають за бабло!!!! Так ше до війни було!!!!
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26.04.2024 11:44 Ответить
не говорячи вже про те, шо РЕАЛЬНО хворі - теж платили, тільки трохи меньше!!!!
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26.04.2024 12:08 Ответить
А що до тих лікарів, які хворих визнають придатними?
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26.04.2024 11:47 Ответить
головне було ікони з квітами розставити по кімнаті і ось він успіх на роботі
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26.04.2024 12:05 Ответить
Що не кажіть, але в цих більше поваги до грошей.
І виживаність якось ближче до ока.
Ато знімають доляри в банківській ленті, наче то одна купюра незасалена.
Низовий ринок працює, не те що контейнер приїхав - і бігають пачки "своїх долярів" серед пацюків.
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26.04.2024 12:07 Ответить
де б знайти лікарів, шо не беруть за встановлення групи інвалідності?
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26.04.2024 12:08 Ответить
Це з когорти воцерковлених? Тих, що захекані до храмів біжать лобєшнік похрестити?
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26.04.2024 12:12 Ответить
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26.04.2024 12:14 Ответить
Ця схема працює ще з пізнього совка майже у всіх МСЕКах, ВЛК etc... - ВСІ кривоохоронці про це прекраснознають...
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26.04.2024 12:22 Ответить
Я військовий лікар, був головою військово-медичної комісії і мені дуже соромно за таких лікарів.
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26.04.2024 12:39 Ответить
На ********* ринку таких послуг робити довідки за такі невеликі суми - це мало не благодійність. Люди явно не зажерливі і працювали з небагатими клієнтами. Однозначно, здали конкуренти.
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26.04.2024 12:42 Ответить
 
 