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7 тыс. долларов за установление группы инвалидности для военнообязанного – заведующую отделением одной из больниц задержали во Львове. ФОТО

Правоохранители задержали заведующую отделением Львовской многопрофильной больницы №19 филиала "Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". Врач за 7 тыс. дол. обещала установление группы инвалидности для военнообязанного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

хабар

По данным следствия, 42-летняя чиновница требовала у желающего уехать за границу во время войны военнообязанного деньги за решение вопроса по установлению ему группы инвалидности. Для этого врач обещала за 7 000 долларов "решить вопрос" о влиянии на решение коллег из межрайонной МСЭК.

Задержали подозреваемую при получении ею второй части неправомерной выгоды в размере 5500 долларов.

Смотрите также: На Запорожье полиция разоблачила чиновников МСЭК, которые помогали получить фиктивную группу инвалидности - изъято 1,2 млн дол. ФОТОрепортаж

Врачу сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и она отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Автор: 

Львов (4582) врачи (1515) инвалидность (173) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+11
демпінгувала
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19.04.2024 18:40
+4
Ага, зараз даже реальний діагноз без хабаря відмовляються підтвердити.
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19.04.2024 19:01
+4
В цій новені є дещо, що потребує пояснеь: вона вимагала з інваліда 7 тис дол чі із здорової людини за фальсифікацію діагносу? Тому як такого рода новини кожен день з двуяким значенням, то це якась інформ помийна туфта, бо ще раз-передбачає подвійне тлумачення.
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19.04.2024 19:08
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Quod licet Iovi, non licet bovi
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19.04.2024 18:35 Ответить
Є два виду лікаря-
(Продовжувати?)..

Панацей та Ескулап...
Панацей - життя продовжує-
Ескулап - бере на лампу...
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19.04.2024 18:36 Ответить
демпінгувала
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19.04.2024 18:40 Ответить
Ага, зараз даже реальний діагноз без хабаря відмовляються підтвердити.
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19.04.2024 19:01 Ответить
Це Ви підтверджували?
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19.04.2024 19:22 Ответить
Майже всі інваліди про це скажуть
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19.04.2024 19:22 Ответить
Не стикалась. Єдина фігня те що підтверджувати постійно треба й лягати для цього до лікарні. А військовим без проблем підтверджують. В Києві так то точно.

Якщо проблеми з бикуванням лікарів - то на урядову лінію МОЗ звертайтесь. Проблеми відпадають автоматично.
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19.04.2024 19:28 Ответить
И излеченный на 100% пошагаете на медкомиссию. Это чудо исцеления!
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19.04.2024 19:53 Ответить
В цій новені є дещо, що потребує пояснеь: вона вимагала з інваліда 7 тис дол чі із здорової людини за фальсифікацію діагносу? Тому як такого рода новини кожен день з двуяким значенням, то це якась інформ помийна туфта, бо ще раз-передбачає подвійне тлумачення.
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19.04.2024 19:08 Ответить
Правильне запитання, тільки треба писати - "новИні" і "діагноЗу"!
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19.04.2024 19:26 Ответить
В новині написано чітко "з військовозобовязаного який хотів виїхати..." Інваліди виїзді.
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19.04.2024 19:38 Ответить
а віськовозобов'язаний не може бути інвалідом? - аж бігом
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19.04.2024 20:45 Ответить
Може. І йому не потрібно іти до лікаря якщо хоче виїхати за кордон.
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20.04.2024 14:18 Ответить
До 19 травня ціни підскочать суттєво.
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19.04.2024 19:44 Ответить
Все белобилетники будут обилечены еще раз. Или на фронт! Там здоровье и поправится. Свежий воздух и физические нагрузки творят чудеса!
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19.04.2024 19:51 Ответить
Б -лядь, когда же у нас будет серьезная ответственность за эту подлость? На передовую и с конфискацией и того, кто дал и того, кто взял!!
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19.04.2024 21:22 Ответить
якщо ретельно перевірити усіх інвалідів силових структур України до 2022-го, то виявиться, що 80% із них реально не мають ніякої інвалідності. Всі ті інвалідності куплені заради отримання додаткової пенсії.
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19.04.2024 22:24 Ответить
 
 