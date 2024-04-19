7 тыс. долларов за установление группы инвалидности для военнообязанного – заведующую отделением одной из больниц задержали во Львове. ФОТО
Правоохранители задержали заведующую отделением Львовской многопрофильной больницы №19 филиала "Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". Врач за 7 тыс. дол. обещала установление группы инвалидности для военнообязанного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, 42-летняя чиновница требовала у желающего уехать за границу во время войны военнообязанного деньги за решение вопроса по установлению ему группы инвалидности. Для этого врач обещала за 7 000 долларов "решить вопрос" о влиянии на решение коллег из межрайонной МСЭК.
Задержали подозреваемую при получении ею второй части неправомерной выгоды в размере 5500 долларов.
Врачу сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и она отстранена от исполнения служебных обязанностей.
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