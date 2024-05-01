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Передано до суду справу щодо 10 лікарів, які ставили фальшиві діагнози ухилянтам, вартість послуги сягала $3-4 тис., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи із 10 лікарів, серед яких 2 голови військово-лікарської комісії, які шляхом підроблення документів організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як зазначається, двоє завідувачів неврологічних відділень столичних медзакладів, завідувач центру нейрохірургії, лікар-нейрохірург, лікар-психіатр, лікар-невролог, лікар-рентгенолог, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги, двоє голів ВЛК засвідчували наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань.

За даними столичної прокуратури, в подальшому встановлені фальшиві діагнози ставали підставою для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби. Таким чином, вони мали можливість перетнути кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві судитимуть психіатра, який за гроші ставив фальшиві діагнози чоловікам призовного віку

схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації
схеми по ухиленню від мобілізації

"Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3-4 тис. доларів США з людини", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували 10 702 кримінальні провадження щодо ухилення від призову на військову службу. За даними Opendatabot, із 1 274 вироків, ухвалених торік, реальним ув’язненням завершилися 60 кримінальних проваджень.

Автор: 

прокуратура (3675) ухилянти (898) військово-лікарська комісія (207)


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Топ коментарі
+2
Де той лікар, який поставить діагноз по сечі одного нелегетимного чувака?
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01.05.2024 11:08
+2
А коли підозри тим що хворих на фронт відправляють? Чи їм можна? "Ета другоє''.
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01.05.2024 11:27
+1
Не занесли в ОПу напевно.
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01.05.2024 11:02
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Не занесли в ОПу напевно.
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01.05.2024 11:02 Відповісти
Чи сядуть реально дохтури неясно, але заробленого і внукам вистачить.
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01.05.2024 11:06 Відповісти
Звісно сядуть, з 10 700 зареєстрованих проваджень аж 60 осіб отримали тюремні вироки
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01.05.2024 11:14 Відповісти
і жоден не отримав вирок або навіть підозру за те, шо явно хворого записав придатним
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01.05.2024 12:12 Відповісти
Де той лікар, який поставить діагноз по сечі одного нелегетимного чувака?
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01.05.2024 11:08 Відповісти
не по сечі, а по фотографії тієї сечі на штанях.

по потужно, незламно і вперше в світі
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01.05.2024 12:14 Відповісти
Хто ж іх здав - мабуть турист - шо виіхав за кордон а потім жаба задавила за бабоси
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01.05.2024 11:08 Відповісти
Люди останнє віддавали.Хтось навіть совецькім рублем розрахувався (останнє фото).
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01.05.2024 11:18 Відповісти
На перекомиссию ВСЕХ белобилетчиков!
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01.05.2024 11:18 Відповісти
А коли підозри тим що хворих на фронт відправляють? Чи їм можна? "Ета другоє''.
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01.05.2024 11:27 Відповісти
1 рубель радянський на останньому фото, то напевно фартова банкнота. Але цього разу не фортануло.
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01.05.2024 12:07 Відповісти
Лікарі не зажерливі, ціни нижче ринкових - напевно, черга була розписана на кілька місяців. Однозначно, здали конкуренти.
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01.05.2024 12:35 Відповісти
 
 