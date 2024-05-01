Передано до суду справу щодо 10 лікарів, які ставили фальшиві діагнози ухилянтам, вартість послуги сягала $3-4 тис., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи із 10 лікарів, серед яких 2 голови військово-лікарської комісії, які шляхом підроблення документів організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як зазначається, двоє завідувачів неврологічних відділень столичних медзакладів, завідувач центру нейрохірургії, лікар-нейрохірург, лікар-психіатр, лікар-невролог, лікар-рентгенолог, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги, двоє голів ВЛК засвідчували наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань.

За даними столичної прокуратури, в подальшому встановлені фальшиві діагнози ставали підставою для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби. Таким чином, вони мали можливість перетнути кордон.

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"Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3-4 тис. доларів США з людини", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували 10 702 кримінальні провадження щодо ухилення від призову на військову службу. За даними Opendatabot, із 1 274 вироків, ухвалених торік, реальним ув’язненням завершилися 60 кримінальних проваджень.