7000 доларів за місце другого водія - на Львівщині поліцейські заблокували злочинну схему для ухилянтів

Чоловіків призовного віку влаштовували на підприємства, які обслуговують міжнародні вантажні перевезення, та вносили їхні дані до бази. Завдяки цьому ухилянти безперешкодно перетинали кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Зазначається, що злочинну схему організували мешканці Львова. За грошову винагороду вони "організовували" підстави для виїзду за кордон. Охочих оформлювали як других водіїв до підприємств, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Надалі відомості вносили до інформаційної бази. Вартість такої послуги становила 7000 доларів з людини.

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30 квітня оперативники спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області викрили одного з фігурантів під час отримання коштів.

За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення понад 242 000 гривень застави. Також підозру буде оголошено другому учаснику злочинної схеми.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, з початку війни прокуратура зареєструвала понад 10,7 тис. кримінальних проваджень щодо ухилянтів.