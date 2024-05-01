7000 доларів за місце другого водія - на Львівщині поліцейські заблокували злочинну схему для ухилянтів
Чоловіків призовного віку влаштовували на підприємства, які обслуговують міжнародні вантажні перевезення, та вносили їхні дані до бази. Завдяки цьому ухилянти безперешкодно перетинали кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
Зазначається, що злочинну схему організували мешканці Львова. За грошову винагороду вони "організовували" підстави для виїзду за кордон. Охочих оформлювали як других водіїв до підприємств, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Надалі відомості вносили до інформаційної бази. Вартість такої послуги становила 7000 доларів з людини.
30 квітня оперативники спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області викрили одного з фігурантів під час отримання коштів.
За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення понад 242 000 гривень застави. Також підозру буде оголошено другому учаснику злочинної схеми.
За незаконне переправлення осіб через державний кордон України загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, з початку війни прокуратура зареєструвала понад 10,7 тис. кримінальних проваджень щодо ухилянтів.
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а коли на горизонті замаячить тонований бусік, то на ходу скидати по одному тцкашникам, як баласт, щоб відірватися від погоні !
у них свої інтереси.... скільки років вони дають кредити на різні реформи... з яких ні одна нічого не дала але дальше дають гроші на нові реформи не вимагаючи довести старі до завершення.... а реформи судів... САП і т.д. це все під їх керівництвом...
тут просто чиновникам не хватає уже коштів в бюджеті от вони і активувались
а виявляється це не бідні мальчікі ухилянти в трусіках, а злосні бариги )
І нах ті "перевезення" при таких альтернативах..
Скоро будемо складати конкуренцію космічним туристам
Ніколи такого не було, і ось знову.