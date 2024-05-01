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Новини
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7000 доларів за місце другого водія - на Львівщині поліцейські заблокували злочинну схему для ухилянтів

Чоловіків оформлювали водіями, щоб вони могли перетнути кордон

Чоловіків призовного віку влаштовували на підприємства, які обслуговують  міжнародні вантажні перевезення, та вносили їхні дані до бази. Завдяки цьому ухилянти безперешкодно перетинали кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Зазначається, що злочинну схему організували мешканці Львова. За грошову винагороду вони  "організовували" підстави для виїзду за кордон. Охочих оформлювали як других водіїв до підприємств, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Надалі відомості вносили до інформаційної бази. Вартість такої послуги становила 7000 доларів з людини.

Також читайте: Передано до суду справу щодо 10 лікарів, які ставили фальшиві діагнози ухилянтам, вартість послуги сягала $3-4 тис., - прокуратура. ФОТОрепортаж

30 квітня оперативники спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області викрили одного з фігурантів під час отримання коштів.

За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення понад 242 000 гривень застави. Також  підозру буде оголошено другому учаснику злочинної схеми.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте: Мобілізація водіїв міжнародних рейсів: Закарпатський ТЦК відповів на звинувачення перевізників

На Львівщині затримали чоловіків, які оформляли ухилянтів водіями
На Львівщині затримали чоловіків, які оформляли ухилянтів водіями
На Львівщині затримали чоловіків, які оформляли ухилянтів водіями

Нагадаємо, з початку війни прокуратура зареєструвала понад 10,7 тис. кримінальних проваджень щодо ухилянтів.

Автор: 

Львів (3066) водії (428) ухилянти (872)


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Топ коментарі
+6
Коли ви вже візьметеся за депутатів,охорону,прокурорів,суддів,мусорів..?
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01.05.2024 16:58
+5
А проїзд по дзвінку з ОПи скільки коштує?
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01.05.2024 17:01
+4
Що попові можна те дякові зась! (с)
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01.05.2024 16:43
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Що попові можна те дякові зась! (с)
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01.05.2024 16:43 Відповісти
А сколько сейчас стоит на теплую должность в полицию устроиться??
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01.05.2024 17:34 Відповісти
а це правомірно?
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01.05.2024 16:45 Відповісти
ну і ..? ну заборонити другого водія на міжнародні рейси всього-на-всього
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01.05.2024 16:48 Відповісти
Тоді продаватимуть першого.
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01.05.2024 16:52 Відповісти
дорого вийде ухилянство за вартістю трака з причепом. Я взагалі то маю категорію С, але на трак треба іншу. А її повинні видавати після якогось терміну роботи на С. Як вони оформляють другого водія без досвіду (як він отримав ту категорію)?
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01.05.2024 17:50 Відповісти
Навпаки, треба на корму брати чим побільше людей і газувати щодуху,
а коли на горизонті замаячить тонований бусік, то на ходу скидати по одному тцкашникам, як баласт, щоб відірватися від погоні !
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01.05.2024 17:05 Відповісти
Тільки мені задєься що інспекція партнерів над владою запрацювала? Сказали здивовано - у вас немає грошей? - копайте!!!
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01.05.2024 16:53 Відповісти
Партнерам пох... на те... чи є у нас гроші чи немає... чи у нас корупція чи немає...

у них свої інтереси.... скільки років вони дають кредити на різні реформи... з яких ні одна нічого не дала але дальше дають гроші на нові реформи не вимагаючи довести старі до завершення.... а реформи судів... САП і т.д. це все під їх керівництвом...

тут просто чиновникам не хватає уже коштів в бюджеті от вони і активувались
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01.05.2024 17:39 Відповісти
Відрізняємся тим,що в рашаорді таких тупих кацапів як ти-більшість,а у нас -меншість.
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01.05.2024 17:19 Відповісти
Он воно що, кілька діб стояло несамовите виття, ой рятуйте, геноцид далекобійників,
а виявляється це не бідні мальчікі ухилянти в трусіках, а злосні бариги )
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01.05.2024 16:57 Відповісти
Не відкашляли перепрезу.
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01.05.2024 16:57 Відповісти
Коли ви вже візьметеся за депутатів,охорону,прокурорів,суддів,мусорів..?
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01.05.2024 16:58 Відповісти
А проїзд по дзвінку з ОПи скільки коштує?
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01.05.2024 17:01 Відповісти
а на днях водии возмущались, шо их пакуют в ТЦК после пересечения границы,....
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01.05.2024 17:06 Відповісти
Не водії, а якраз оце паньство що рубало по 7.000 баксів з ухилянта. Якась асоціація перевізників.
І нах ті "перевезення" при таких альтернативах..
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01.05.2024 17:19 Відповісти
який же то ухилянт другий водій, коли він вернувся із-за кордону і його спакувало тцк?
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01.05.2024 17:52 Відповісти
Прекрасна країна за виїзд з якої готові платити від 7 до 20 к баксів
Скоро будемо складати конкуренцію космічним туристам
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01.05.2024 17:14 Відповісти
Не скигли.Можеш щось запропонувати?Маєм те,що самі набудували за 30 років.Тепер потрібно з цього виплутуватись.
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01.05.2024 17:23 Відповісти
Цікаво ,а якою фурою арестович емігрував.
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01.05.2024 17:53 Відповісти
Шлях- схема перевірена часом, третій рік працює. Це ж не пустопорожня маячня тг-канала стосовно заплива Тисою.
Ніколи такого не було, і ось знову.
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01.05.2024 18:36 Відповісти
Не той рівень, - за виїзд з північної Кореї дають 13-15т долярів, ще не дотягуєм
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01.05.2024 20:18 Відповісти
 
 