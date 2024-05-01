Організатори схеми переправлення чоловіків за кордон затримані на Вінниччині, за "послуги" брали 6 тис. дол., - ДПСУ
У Вінницькій області правоохоронці викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У ході оперативних заходів встановлено, що 38-річний мешканець м. Ямпіль налагодив канал переправлення чоловіків через кордон. До справи він долучив ще двох місцевих жителів. Організатор здійснював пошук клієнтів, а технічні моменти забезпечували його пособники. Свої послуги зловмисники оцінювали у 6 тисяч доларів.
Організатора правопорушення, його пособників та одного "клієнта" затримали під час доставлення останнього до кордону, неподалік берега Дністра.
Організатору та пособникам слідчі Нацполіції вручили підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
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Саме бояться. Бо вже є рішення ЄСПЛ про приватним позивам, що визнають заборону на виїзд такою, що порушує невід'ємне право людини на свободу переміщення, гарантоване Декларацією ООН.
Тож ці "герої"-майбутні військові злочинці, а вони не пуйло, їх трибуналу пачками видаватимуть.