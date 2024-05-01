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Організатори схеми переправлення чоловіків за кордон затримані на Вінниччині, за "послуги" брали 6 тис. дол., - ДПСУ

Прикордонники затримали ухилянтів на березі Дністра

У Вінницькій області правоохоронці викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У ході оперативних заходів встановлено, що 38-річний мешканець м. Ямпіль налагодив канал переправлення чоловіків через кордон. До справи він долучив ще двох місцевих жителів. Організатор здійснював пошук клієнтів, а технічні моменти забезпечували його пособники. Свої послуги зловмисники оцінювали у 6 тисяч доларів.

Організатора правопорушення, його пособників та одного "клієнта" затримали під час доставлення останнього до кордону, неподалік берега Дністра.

Організатору та пособникам слідчі Нацполіції вручили підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Також читайте: Переправників чоловіків до Польщі викрито на Волині, за "послуги" брали від 3 до 9 тис. дол, - ДПСУ

Автор: 

Вінницька область (1010) Держприкордонслужба ДПСУ (5927) ухилянти (872)


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Судячи з фото найбільш кремезних та вгодованих відбирають для "мужнього" захисту західних кордонів від власних громадян. Дуже цікаво, чому ці тилові герої відвертаються або розмивають обличчя, в той час, як воїни з передової свої показувати не бояться? Соромно, чи непокояться, що громадяни віддячать за службу?
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01.05.2024 17:54 Відповісти
"Дуже цікаво, чому ці тилові герої відвертаються або розмивають обличчя, в той час, як воїни з передової свої показувати не бояться?",-

Саме бояться. Бо вже є рішення ЄСПЛ про приватним позивам, що визнають заборону на виїзд такою, що порушує невід'ємне право людини на свободу переміщення, гарантоване Декларацією ООН.
Тож ці "герої"-майбутні військові злочинці, а вони не пуйло, їх трибуналу пачками видаватимуть.
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01.05.2024 18:13 Відповісти
Всього-навсього 6 тис.дол.?Весь бізнес на Закарпатті перес#рають своїм демпінгом,квиток на купання в Тисі вже по 14 тис. дол.
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01.05.2024 18:14 Відповісти
Дорожают билеты.
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01.05.2024 19:13 Відповісти
Шкода тих, хто послугами не встигли скористатись, щоб втекти з цього концтабору...
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01.05.2024 21:09 Відповісти
 
 