В Одесі жінка "задонатила" понад мільйон шахраю, який діяв під виглядом відомого волонтера

В Одесі співробітники поліції затримали чоловіка, який займався шахрайством під виглядом відомого волонтера. Зловмисник збирав гроші нібито на допомогу ЗСУ, однак насправді витрачав їх на власні потреби.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

У поліцію звернулася 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину і вирішила фінансово підтримати ЗСУ через волонтерів, проте натрапила на шахрая.

Жінка знайшла в інтернеті сторінку підроблену під акаунт відомого в країні благодійника. На сторінці псевдоволонтера розміщувалися пости про збір грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, шин, пального, дронів, антен, зарядних станцій, маскувальних сіток та інших речей, необхідних ЗСУ на передовій.

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Зазначається, що акаунт шахрая відрізнявся від справжнього профілю благодійника всього однією зайвою крапкою в URL-адресі. Однак кого саме вдавав з себе правопорушник у поліції не повідомляють.

Відомо, що впродовж двох тижнів одеситка перерахувала на вказані онлайн-рахунки шахрая трохи більш ніж мільйон гривень.

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Раніше поліція викрила шахраїв, які перепродували турнікети й аптечки, отримані від волонтерських фондів.