В Одессе женщина "задонатила" более миллиона мошеннику, действовавшему под видом известного волонтера

В Одессе сотрудники полиции задержали мужчину, занимавшемуся мошенничеством под видом известного волонтера. Злоумышленник собирал деньги якобы на помощь ВСУ, однако на самом деле тратил их на свои нужды.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

В полицию обратилась 45-летняя одесситка, потерявшая на войне родного человека и решившая финансово поддержать ВСУ через волонтеров, однако, она наткнулась на мошенника.

Женщина нашла в интернете страницу, поддельную под аккаунт известного в стране благотворителя. На странице псевдоволонтера размещались посты о сборе денег якобы на приобретение тепловизоров, медикаментов, автомобилей, шин, топлива, дронов, антенн, зарядных станций, маскировочных сеток и других вещей, необходимых ВСУ на передовой.

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Отмечается, что аккаунт мошенника отличался от настоящего профиля благотворителя всего одной лишней точкой в URL-адресе. Однако, кого именно представлял из себя правонарушитель в полиции не сообщают.

Известно, что в течение двух недель одесситка перечислила на указанные онлайн-счета мошенника более миллиона гривен.

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Ранее полиция разоблачила мошенников, перепродававших турникеты и аптечки, полученные от волонтерских фондов.