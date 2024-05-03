Видурював гроші у родичів українських військовополонених: Викрито шахрая, який видавав себе за офіцера СБУ. ФОТО

Служба безпеки ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти. У Києві затримано місцевого жителя, який видавав себе за учасника "пошукової групи" СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Шахрайська схема киянина

"За 8-10 тис. американських доларів шахрай обіцяв "допомогти" людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану "клієнтів" та їх платоспроможності.

Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах РФ, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, шахрай вимагав з потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які надалі були вилучені під час обшуку.

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Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами й більше не виходив з ними на зв’язок.

Також під час документування злочинної діяльності стало відомо, що він розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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