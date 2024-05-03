Выманивал деньги у родственников украинских военнопленных: разоблачен мошенник, выдававший себя за офицера СБУ. ФОТО

Служба безопасности ликвидировала еще одну мошенническую схему выманивания денег у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести. В Киеве задержан местный житель, который выдавал себя за участника "поисковой группы" СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мошенническая схема киевлянина

"За 8-10 тыс. американских долларов мошенник обещал "помочь" людям, которые разыскивают своих близких. Сумма зависела от эмоционального состояния "клиентов" и их платежеспособности.

Для убедительности фигурант сообщал, что якобы имеет знакомых в органах РФ, которые решают вопрос о возвращении домой украинских военнопленных", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мошенник требовал от потерпевших переводить деньги на его банковские карты, которые в дальнейшем были изъяты во время обыска.

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После получения средств он прекращал общение со своими жертвами и больше не выходил с ними на связь.

Также во время документирования преступной деятельности стало известно, что он размещает в соцсетях ложные сообщения о сборе денег на авто для украинских защитников.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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