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На Днепропетровщине осуждены участники организованной группы, обманувшие родственников военных и волонтеров на 1,3 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Трое жителей Каменского района Днепропетровщины организовали схему выманивания денег у родственников украинских военных и волонтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Мошенническая схема

Мошенники находили в соцсетях информацию о сборе средств на помощь и лечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Во время переписки в мессенджере выдавали себя за представителей международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте.

Отмечается, что под видом конвертирования средств осужденные получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета.

Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині
Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині

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Общая сумма причиненного ущерба составляет 1,3 млн грн.

По ходатайству прокурора наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства участников группы и изъятые во время обысков денежные средства для возмещения причиненного ущерба потерпевшим.

Сейчас возмещено почти 330 тыс. грн.

Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині
Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині
Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині

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Суд над мошенниками

До вступления приговора в законную силу участники организованной группы будут находиться под стражей.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Каменской окружной прокуратуры суд признал виновными трех участников организованной группы по фактам кражи, мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу информационных систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 УК Украины).

Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині
Шахраї обдурили волонтерів та родичів військових на Дніпропетровщині

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Автор: 

мошенничество (1221) Офис Генпрокурора (2467) Днепропетровская область (3946)


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А я думав, що це про владу!
Тьху!
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10.05.2024 14:29 Ответить
А я і нє удівлюсь, єслі вияснітся, шо ані тайно пасєщалі Охвіс прізідєнта !...
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10.05.2024 17:55 Ответить
Тільки вішати , мразот ! Гидота , особливо ті , що МАРОДЕРЯТЬ МІЛЬЯРДИ В МО …Чому не сидить Резников , Шарапов, Дерьмак , Татаров , Іммануілов Шило……………ВОНИ ГЕШЕФТИ З ПЕРШИХ ДНІВ НАМУЧУВАЛИ , коли ОЗБРОЕННЯ вкрай не вистачало
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10.05.2024 15:14 Ответить
От і вір після такого численним волонтерам-доброхотам-крикунам...
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10.05.2024 17:57 Ответить
 
 