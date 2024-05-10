На Днепропетровщине осуждены участники организованной группы, обманувшие родственников военных и волонтеров на 1,3 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Трое жителей Каменского района Днепропетровщины организовали схему выманивания денег у родственников украинских военных и волонтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Мошенническая схема

Мошенники находили в соцсетях информацию о сборе средств на помощь и лечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Во время переписки в мессенджере выдавали себя за представителей международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте.

Отмечается, что под видом конвертирования средств осужденные получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета.





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Общая сумма причиненного ущерба составляет 1,3 млн грн.

По ходатайству прокурора наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства участников группы и изъятые во время обысков денежные средства для возмещения причиненного ущерба потерпевшим.

Сейчас возмещено почти 330 тыс. грн.







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Суд над мошенниками

До вступления приговора в законную силу участники организованной группы будут находиться под стражей.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Каменской окружной прокуратуры суд признал виновными трех участников организованной группы по фактам кражи, мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу информационных систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 УК Украины).





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