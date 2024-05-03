Ликвидирован масштабный call-центр в Одессе, работники которого похищали средства с банковских счетов иностранцев, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Следователи Нацполиции ликвидировали call-центр в Одессе, в котором работало более 70 человек. Мошенники похищали деньги с банковских счетов иностранцев.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Нацполиции, в офисе работали более семидесяти человек в возрасте от восемнадцати до тридцати лет.

Благодаря незаконно полученным банковским данным иностранных граждан, фигуранты вывели на подконтрольные счета почти 1,5 миллиона гривен. Среди пострадавших были клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Схема мошенничества

Фигуранты покупали в "DarkNet" базы данных клиентов банковских учреждений с их номерами карт, сроком их действия, CVV-кодами и тому подобное. После злоумышленники звонили или писали их владельцам сообщения о выигрыше значительных средств, а для их получения необходимо было назвать код, указанный в sms.

На самом деле это был одноразовый пароль проверки, с помощью которого злоумышленники привязывали карты потерпевших к своим кошелькам Apple и Google Pay и выводили их средства на подконтрольные счета, заранее открытые на подставных лиц в украинских государственных банковских учреждениях.

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Задержание мошенников

Для пресечения преступной деятельности полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории города Киева, Сумской, Черкасской и Одесской областей, в ходе которых изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с информацией, подтверждающей факт совершения преступлений.

Следователи Нацполиции сообщили четырем лицам о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины) и несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 1 ст. 361 Уголовного Кодекса Украины).

Как отмечается, фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности.