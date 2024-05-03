Ліквідовано масштабний call-центр в Одесі, працівники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі Нацполіції ліквідували call-центр в Одесі, у якому працювало понад 70 осіб. Шахраї викрадали гроші з банківських рахунків іноземців.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли в Нацполіції, в офісі працювали понад сімдесят осіб віком від вісімнадцяти до тридцяти років.

Завдяки незаконно отриманим банківським даним іноземних громадян, фігуранти вивели на підконтрольні рахунки майже 1,5 мільйона гривень. Серед потерпілих були клієнти банків США, Франції, Великої Британії, Іспанії, Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн.

Схема шахрайства

Фігуранти купували у "DarkNet" бази даних клієнтів банківських установ з їхніми номерами карток, строком їх дії, CVV-кодами тощо. Після зловмисники телефонували чи писали їхнім власникам повідомлення про виграш значних коштів, а для їхнього отримання необхідно було назвати код, зазначений в sms.

Насправді ж це був одноразовий пароль перевірки, за допомогою якого зловмисники привʼязували картки потерпілих до своїх гаманців Apple та Google Pay і виводили їхні кошти на підконтрольні рахунки, заздалегідь відкриті на підставних осіб в українських державних банківських установах.

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Затримання шахраїв

Для припинення злочинної діяльності поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків на території міста Києва, Сумської, Черкаської та Одеської областей, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, яка підтверджує факт вчинення злочинів.

Слідчі Нацполіції повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України) та несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 1 ст. 361 Кримінального Кодексу України).

Як зазначається, фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Нині тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.