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Ліквідовано масштабний call-центр в Одесі, працівники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі Нацполіції ліквідували call-центр в Одесі, у якому працювало понад 70 осіб. Шахраї викрадали гроші з банківських рахунків іноземців.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли в Нацполіції, в офісі працювали понад сімдесят осіб віком від вісімнадцяти до тридцяти років.

Завдяки незаконно отриманим банківським даним іноземних громадян, фігуранти вивели на підконтрольні рахунки майже 1,5 мільйона гривень. Серед потерпілих були клієнти банків США, Франції, Великої Британії, Іспанії, Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн.

Ліквідовано масштабний call-центр в Одесі

Схема шахрайства

Фігуранти купували у "DarkNet" бази даних клієнтів банківських установ з їхніми номерами карток, строком їх дії, CVV-кодами тощо. Після зловмисники телефонували чи писали їхнім власникам повідомлення про виграш значних коштів, а для їхнього отримання необхідно було назвати код, зазначений в sms.

Насправді ж це був одноразовий пароль перевірки, за допомогою якого зловмисники привʼязували картки потерпілих до своїх гаманців Apple та Google Pay і виводили їхні кошти на підконтрольні рахунки, заздалегідь відкриті на підставних осіб в українських державних банківських установах.

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Ліквідовано масштабний call-центр в Одесі

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Затримання шахраїв

Для припинення злочинної діяльності поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків на території міста Києва, Сумської, Черкаської та Одеської областей, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, яка підтверджує факт вчинення злочинів.

Слідчі Нацполіції повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України) та несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 1 ст. 361 Кримінального Кодексу України).

Ліквідовано масштабний call-центр в Одесі

Як зазначається, фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Нині тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Ліквідовано масштабний call-центр в Одесі

Автор: 

шахрайство (1080) Нацполіція (15164)


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Ех, не з того боку викрадаєте.
Цупили б у русні - ще б медальки отримали.
Та й легше воно: немає мовного бар'єру, і лох тамтешній - не мамонт.
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03.05.2024 13:15 Відповісти
Тих, які працюють із лохами з пітьми, якраз і не рухають.
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03.05.2024 13:29 Відповісти
Значить, лохи ті, хто згодився іноземців дурити.
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03.05.2024 13:30 Відповісти
Такі собі слуги клієнтів банків
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03.05.2024 13:19 Відповісти
Гроші конфіскувати. Всіх на фронт. Дівчат також. На кук вони на нарах споживатимуть український бюджет.
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03.05.2024 13:30 Відповісти
самці всі чорні..соски ні
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03.05.2024 17:21 Відповісти
 
 