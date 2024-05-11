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Окупанти били по Нікополю дронами-камікадзе, пошкоджено будинки. ФОТО

Вчора, 10 травня, до пізнього вечора війська РФ били по Нікополю Дніпропетровської області дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, внаслідок ворожих атак пошкоджено 2 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.

Загиблих і постраждалих немає.

"Ніч в місті та області в цілому минула без обстрілів", - уточнив Лисак.

Читайте: Ворог атакував Нікополь безпілотниками, без постраждалих. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Нікополя 11 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 11 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 11 травня 2024 року

Цензор.НЕТ інформував, що упродовж 10 травня російські війська обстріляли дронами-камікадзе та артилерією Дніпропетровщину. Атаки зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189)


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