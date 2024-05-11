Окупанти били по Нікополю дронами-камікадзе, пошкоджено будинки. ФОТО

Вчора, 10 травня, до пізнього вечора війська РФ били по Нікополю Дніпропетровської області дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, внаслідок ворожих атак пошкоджено 2 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.

Загиблих і постраждалих немає.

"Ніч в місті та області в цілому минула без обстрілів", - уточнив Лисак.

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Цензор.НЕТ інформував, що упродовж 10 травня російські війська обстріляли дронами-камікадзе та артилерією Дніпропетровщину. Атаки зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.