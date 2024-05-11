Окупанти били по Нікополю дронами-камікадзе, пошкоджено будинки. ФОТО
Вчора, 10 травня, до пізнього вечора війська РФ били по Нікополю Дніпропетровської області дронами-камікадзе.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, внаслідок ворожих атак пошкоджено 2 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.
Загиблих і постраждалих немає.
"Ніч в місті та області в цілому минула без обстрілів", - уточнив Лисак.
Цензор.НЕТ інформував, що упродовж 10 травня російські війська обстріляли дронами-камікадзе та артилерією Дніпропетровщину. Атаки зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль