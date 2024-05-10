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Росіяни обстріляли Нікопольщину 15 разів – дронами-камікадзе та артилерією: пошкоджено будівлі, ЛЕП і газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж 10 травня російські війська обстріляли дронами-камікадзе та артилерією Дніпропетровщину. Атаки зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Всюди протягом дня було неспокійно. Агресор цілив по району півтора десятка разів – дронами-камікадзе та артилерією", - написав Лисак.

Обстріл Нікопольщини і Нікополя 10 травня
Обстріл Нікопольщини і Нікополя 10 травня
Обстріл Нікопольщини і Нікополя 10 травня
Обстріл Нікопольщини і Нікополя 10 травня

Як зазначили в ОВА, люди ушкоджень не зазнали, однак були понівечені приватний будинок, комунальний заклад, господарська споруда. Також постраждали газогін і лінія електропередач.

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"Обстеження уражених територій триває. Яких ще збитків завдав ворог, уточнюється", - додав Лисак.

Нагадаємо, гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко заявляв, що на Харківщині та Дніпропетровщині найгірша ситуація з електропостачанням через російські обстріли.

Автор: 

обстріл (28284) Нікополь (1175) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3682)


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10.05.2024 19:02 Відповісти
 
 