Россияне обстреляли Никопольщину 15 раз – дронами-камикадзе и артиллерией: повреждены здания, ЛЭП и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 10 мая российские войска обстреляли дронами-камикадзе и артиллерией Днепропетровскую область. Атаке обстрелам подверглись Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Никопольщина. Райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская громады. Всюду в течение дня было неспокойно. Агрессор целился по району полтора десятка раз - дронами-камикадзе и артиллерией", - написал Лысак.
Как отметили в ОВА, люди повреждений не получили, однако были изуродованы частный дом, коммунальное учреждение, хозяйственная постройка. Также пострадали газопровод и линия электропередачи.
"Обследование пораженных территорий продолжается. Какие еще убытки нанес враг, уточняется", - добавил Лысак.
Напомним, гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко заявлял, что на Харьковщине и Днепропетровщине наихудшая ситуация с электроснабжением из-за российских обстрелов.
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