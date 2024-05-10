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Россияне обстреляли Никопольщину 15 раз – дронами-камикадзе и артиллерией: повреждены здания, ЛЭП и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 10 мая российские войска обстреляли дронами-камикадзе и артиллерией Днепропетровскую область. Атаке обстрелам подверглись Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Никопольщина. Райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская громады. Всюду в течение дня было неспокойно. Агрессор целился по району полтора десятка раз - дронами-камикадзе и артиллерией", - написал Лысак.

Обстріл Нікопольщини і Нікополя 10 травня
Обстріл Нікопольщини і Нікополя 10 травня
Обстріл Нікопольщини і Нікополя 10 травня
Обстріл Нікопольщини і Нікополя 10 травня

Как отметили в ОВА, люди повреждений не получили, однако были изуродованы частный дом, коммунальное учреждение, хозяйственная постройка. Также пострадали газопровод и линия электропередачи.

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"Обследование пораженных территорий продолжается. Какие еще убытки нанес враг, уточняется", - добавил Лысак.

Напомним, гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко заявлял, что на Харьковщине и Днепропетровщине наихудшая ситуация с электроснабжением из-за российских обстрелов.

Автор: 

обстрел (26961) Никополь (1006) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3910)


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10.05.2024 19:02 Ответить
 
 