Оккупанты били по Никополю дронами-камикадзе, повреждены дома. ФОТО

Вчера, 10 мая, до позднего вечера войска РФ били по Никополю Днепропетровской области дронами-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, в результате вражеских атак повреждены 2 частных дома и инфраструктурный объект.

Погибших и пострадавших нет.

"Ночь в городе и области в целом прошла без обстрелов", - уточнил Лысак.

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Цензор.НЕТ информировал, что в течение 10 мая российские войска обстреляли дронами-камикадзе и артиллерией Днепропетровскую область. Атаке подверглись Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.