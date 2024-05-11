Оккупанты били по Никополю дронами-камикадзе, повреждены дома. ФОТО
Вчера, 10 мая, до позднего вечера войска РФ били по Никополю Днепропетровской области дронами-камикадзе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, в результате вражеских атак повреждены 2 частных дома и инфраструктурный объект.
Погибших и пострадавших нет.
"Ночь в городе и области в целом прошла без обстрелов", - уточнил Лысак.
Цензор.НЕТ информировал, что в течение 10 мая российские войска обстреляли дронами-камикадзе и артиллерией Днепропетровскую область. Атаке подверглись Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.
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