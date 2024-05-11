РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11741 посетитель онлайн
Новости Фото Война
587 0

Оккупанты били по Никополю дронами-камикадзе, повреждены дома. ФОТО

Вчера, 10 мая, до позднего вечера войска РФ били по Никополю Днепропетровской области дронами-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, в результате вражеских атак повреждены 2 частных дома и инфраструктурный объект.

Погибших и пострадавших нет.

"Ночь в городе и области в целом прошла без обстрелов", - уточнил Лысак.

Читайте: Враг атаковал Никополь беспилотниками, без пострадавших. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Нікополя 11 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 11 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 11 травня 2024 року

Цензор.НЕТ информировал, что в течение 10 мая российские войска обстреляли дронами-камикадзе и артиллерией Днепропетровскую область. Атаке подверглись Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 