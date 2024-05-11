На Херсонщине два человека, в том числе 11-летний мальчик, подорвались на мине

На российской мине подорвались 11-летний парень и 63-летний мужчина, которые пасли скот в селе Музыковка на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 11 мая около 15:40 в селе Музыковка на мине подорвался 11-летний мальчик, который пас скот вблизи канала.

"Ребенок с многочисленными ранениями госпитализирован, медики оказывают экстренную помощь", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ранения на том же месте получил и 63-летний мужчина. Его также осматривают врачи.

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Напомним, по данным ГСЧС, от российских мин в Украине уже почти 300 человек погибли и более 660 пострадали