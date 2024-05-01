От российских мин в Украине уже почти 300 человек погибли и более 660 пострадали, - ГСЧС

С 24 февраля 2022 года в Украине от взрывоопасных предметов пострадало 669 гражданских, среди которых 78 - дети. Погибло более 297 человек, из них 15 - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

По словам чиновника, согласно информации секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности, с начала полномасштабной российской агрессии от взрывоопасных предметов погибло более 297 человек, из них 15 - дети, и было ранено 669 человек, из них 78 - дети. Это информация по состоянию на сегодня", - отметил он.

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Как сообщалось, по информации МВД по состоянию на 16 апреля, 289 гражданских лиц, в том числе 15 детей, погибли в результате подрыва на взрывоопасных предметах с начала полномасштабной войны.