В ГСЧС предупредили о фейках относительно "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины
Информация, распространяемая в телеграме от якобы ГСЧС об "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины, является враждеским информационным вбросом.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Через мессенджер Telegram распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов.
ГСЧС Украины информирует, что такие сообщения являются информационным вбросом врага, направленным на дестабилизацию ситуации.
"Призываем не доверять сомнительным источникам информации!" - говорится в сообщении.
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ЦЕ тіж самі, яких за гроші, мусора місцеві в автобусах, у Київ звозили на масовку АнтиМайдану! В очі їм дивишся, а воно мямлить, на начальники сказали…
Так, ці начальники з ОДА та МВС, прокурорські, і отримують пенсію від України, що гадили Незалежності України!!
Зкацаплені раби, тільки без партКвитків від совдепії!
За табори ГУЛАГУ теж пам'ятаймо …