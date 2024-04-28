В ГСЧС предупредили о фейках относительно "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины

Информация, распространяемая в телеграме от якобы ГСЧС об "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины, является враждеским информационным вбросом.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Через мессенджер Telegram распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов.



ГСЧС Украины информирует, что такие сообщения являются информационным вбросом врага, направленным на дестабилизацию ситуации.



"Призываем не доверять сомнительным источникам информации!" - говорится в сообщении.

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