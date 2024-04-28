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В ГСЧС предупредили о фейках относительно "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины

фейк

Информация, распространяемая в телеграме от якобы ГСЧС об "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины, является враждеским информационным вбросом.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Через мессенджер Telegram распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов.

ГСЧС Украины информирует, что такие сообщения являются информационным вбросом врага, направленным на дестабилизацию ситуации.

"Призываем не доверять сомнительным источникам информации!" - говорится в сообщении.

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Автор: 

ГСЧС (4945) фейк (678)


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А чого мовчите про те , що в Сумах черга на виїзд з міста. На заправках великі черги ?
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28.04.2024 22:31 Ответить
Така сама хрєнь в Сумах, тільки звідти. на заправках все норм.щоправда горілку можна купити тільки в Сільпо. Тобто взагалі заборонено продаж - тільки суб.нед.
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28.04.2024 23:12 Ответить
В мене родичі в Сумах та Охтирці. В Тростянці почали окопи рити. Почали тількі в 24 році ..То сидять на валізах. Але куди тікати не знають.
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29.04.2024 07:56 Ответить
Скажіть, будь ласка, в якому населеному пункті Німеччини вас про це проінформували?
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29.04.2024 00:02 Ответить
ти таке примітивне! якби ти знав якою мірою, то ти б повісився на хрін
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29.04.2024 07:52 Ответить
Московіти гадять, руками отих ЖДУНІВ ригоАНАЛЬНИХ, що ракетні удари, ординців, по сусідам коригують!!
ЦЕ тіж самі, яких за гроші, мусора місцеві в автобусах, у Київ звозили на масовку АнтиМайдану! В очі їм дивишся, а воно мямлить, на начальники сказали…
Так, ці начальники з ОДА та МВС, прокурорські, і отримують пенсію від України, що гадили Незалежності України!!
Зкацаплені раби, тільки без партКвитків від совдепії!
За табори ГУЛАГУ теж пам'ятаймо …
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28.04.2024 23:38 Ответить
 
 