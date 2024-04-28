У ДСНС попередили про фейки стосовно "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини

Інформація, що поширюється в телеграмі від нібито ДСНС щодо "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини, є ворожим інформаційним вкидом.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли.



ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації.



Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!" - йдеться в повідомленні.

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