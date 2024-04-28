У ДСНС попередили про фейки стосовно "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини
Інформація, що поширюється в телеграмі від нібито ДСНС щодо "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини, є ворожим інформаційним вкидом.
Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли.
ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації.
Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!" - йдеться в повідомленні.
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ЦЕ тіж самі, яких за гроші, мусора місцеві в автобусах, у Київ звозили на масовку АнтиМайдану! В очі їм дивишся, а воно мямлить, на начальники сказали…
Так, ці начальники з ОДА та МВС, прокурорські, і отримують пенсію від України, що гадили Незалежності України!!
Зкацаплені раби, тільки без партКвитків від совдепії!
За табори ГУЛАГУ теж пам'ятаймо …