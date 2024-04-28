УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7573 відвідувача онлайн
Новини
2 920 9

У ДСНС попередили про фейки стосовно "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини

фейк

Інформація, що поширюється в телеграмі від нібито ДСНС щодо "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини, є ворожим інформаційним вкидом.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли.

ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації.

Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські телеграм-канали поширюють фейк про закопування живцем українських ухилянтів, - ЦПД

Автор: 

ДСНС (5083) фейк (743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого мовчите про те , що в Сумах черга на виїзд з міста. На заправках великі черги ?
показати весь коментар
28.04.2024 22:31 Відповісти
Така сама хрєнь в Сумах, тільки звідти. на заправках все норм.щоправда горілку можна купити тільки в Сільпо. Тобто взагалі заборонено продаж - тільки суб.нед.
показати весь коментар
28.04.2024 23:12 Відповісти
В мене родичі в Сумах та Охтирці. В Тростянці почали окопи рити. Почали тількі в 24 році ..То сидять на валізах. Але куди тікати не знають.
показати весь коментар
29.04.2024 07:56 Відповісти
Скажіть, будь ласка, в якому населеному пункті Німеччини вас про це проінформували?
показати весь коментар
29.04.2024 00:02 Відповісти
ти таке примітивне! якби ти знав якою мірою, то ти б повісився на хрін
показати весь коментар
29.04.2024 07:52 Відповісти
Московіти гадять, руками отих ЖДУНІВ ригоАНАЛЬНИХ, що ракетні удари, ординців, по сусідам коригують!!
ЦЕ тіж самі, яких за гроші, мусора місцеві в автобусах, у Київ звозили на масовку АнтиМайдану! В очі їм дивишся, а воно мямлить, на начальники сказали…
Так, ці начальники з ОДА та МВС, прокурорські, і отримують пенсію від України, що гадили Незалежності України!!
Зкацаплені раби, тільки без партКвитків від совдепії!
За табори ГУЛАГУ теж пам'ятаймо …
показати весь коментар
28.04.2024 23:38 Відповісти
 
 