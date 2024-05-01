Від російських мін в Україні вже майже 300 людей загинуло і понад 660 постраждало, - ДСНС

Від 24 лютого 2022 року в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждало 669 цивільних, серед яких 78 - діти. Загинуло понад 297 людей, з них 15 – діти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

За словами посадовця, згідно з інформацією секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, від початку повномасштабної російської агресії від вибухонебезпечних предметів загинуло понад 297 людей, з них 15 – діти, і було поранено 669 осіб, з них 78 – діти. Це інформація станом на сьогодні", - зазначив він.

Також читайте: Двоє жителів Херсонщини підірвалися на протипіхотній міні: чоловіку ампутували ногу

Як повідомлялося, за інформацією МВС станом на 16 квітня, 289 цивільних осіб, зокрема 15 дітей, загинули внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах від початку повномасштабної війни.