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Новини Війна
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Від російських мін в Україні вже майже 300 людей загинуло і понад 660 постраждало, - ДСНС

міни

Від 24 лютого 2022 року в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждало 669 цивільних, серед яких 78 - діти. Загинуло понад 297 людей, з них 15 – діти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

За словами посадовця, згідно з інформацією секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності,  від початку повномасштабної російської агресії від вибухонебезпечних предметів загинуло понад 297 людей, з них 15 – діти, і було поранено 669 осіб, з них 78 – діти. Це інформація станом на сьогодні", - зазначив він.

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Як повідомлялося, за інформацією МВС станом на 16 квітня, 289 цивільних осіб, зокрема 15 дітей, загинули внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах від початку повномасштабної війни.

Автор: 

поранення (2794) смерть (6740) ДСНС (5085) міна (333)


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