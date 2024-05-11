На Херсонщині двоє людей, зокрема 11-річний хлопець, підірвалися на міні
На російській міні підірвалися 11-річний хлопець і 63-річний чоловік, які випасали худобу у селі Музиківка на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 11 травня близько 15:40 у селі Музиківка на міні підірвався 11-річний хлопець, який випасав худобу поблизу каналу.
"Дитину із численими пораненнями госпіталізовано, медики надають екстрену допомогу", - ідеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що поранення на тому ж місці отримав і 63-річний чоловік. Його також оглядають лікарі.
Нагадаємо, за даними ДСНС, від російських мін в Україні вже майже 300 людей загинуло і понад 660 постраждалою
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Сумщини аж бiгом розмінували... Виродки! 😠 Дитину
дуже жалко... 😥