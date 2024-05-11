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Новини Війна
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На Херсонщині двоє людей, зокрема 11-річний хлопець, підірвалися на міні

міни

На російській міні підірвалися 11-річний хлопець і 63-річний чоловік, які випасали худобу у селі Музиківка на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 11 травня близько 15:40 у селі Музиківка на міні підірвався 11-річний хлопець, який випасав худобу поблизу каналу.

"Дитину із численими пораненнями госпіталізовано, медики надають екстрену допомогу", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що поранення на тому ж місці отримав і 63-річний чоловік. Його також оглядають лікарі.

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Нагадаємо, за даними ДСНС, від російських мін в Україні вже майже 300 людей загинуло і понад 660 постраждалою

Автор: 

діти (5052) мінування (1217) міна (336) Херсонська область (5713)


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Виродки загадили всю Україну.
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11.05.2024 18:13 Відповісти
Загидили - то так, але зелені з розмінуванням не квапляться. Тих територій, де люди можуть існувати...вони тільки кордони розміновувати вміють..
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11.05.2024 18:36 Відповісти
Так, а кордони, починаючи з Чонгара, Харкiвщини,
Сумщини аж бiгом розмінували... Виродки! 😠 Дитину
дуже жалко... 😥
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11.05.2024 19:26 Відповісти
 
 