На Херсонщині двоє людей, зокрема 11-річний хлопець, підірвалися на міні

На російській міні підірвалися 11-річний хлопець і 63-річний чоловік, які випасали худобу у селі Музиківка на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 11 травня близько 15:40 у селі Музиківка на міні підірвався 11-річний хлопець, який випасав худобу поблизу каналу.

"Дитину із численими пораненнями госпіталізовано, медики надають екстрену допомогу", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що поранення на тому ж місці отримав і 63-річний чоловік. Його також оглядають лікарі.

Читайте: На Херсонщині внаслідок детонації міни на полі поранено тракториста

Нагадаємо, за даними ДСНС, від російських мін в Україні вже майже 300 людей загинуло і понад 660 постраждалою