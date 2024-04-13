На Херсонщині внаслідок детонації міни на полі поранено тракториста
Поблизу одного з населених пунктів Новорайської громади Херсонської області під час весняно-польових робіт тракторист наїхав на російську вибухівку. Чоловік дістав осколкові поранення
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 13 квітня близько 06:40 у полі, поблизу одного з населених пунктів Новорайської громади, під час виконання весняно-польових робіт осколкові поранення отримав тракторист. Його госпіталізовано.
Керуючи технікою чоловік наїхав на залишений російською армією вибуховий пристрій, який здетонував.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
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