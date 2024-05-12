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Російські війська 6 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області 6 разів дронами та артилерією протягом дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни гатили по населеним пунктам району з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятка снарядів. Били й дронами-камікадзе", - зазначив Лисак.

Нікопольщина пережила за день 6 атак.

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У Нікополі війська РФ понівечили приватну оселю, господарську споруду та газопровід.

Наслідки ворожих ударів по Марганецькій та Мирівській громадах з'ясовують.

Люди не постраждали.

Росіяни гатили по населеним пунктам району з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятка снарядів. Б

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обстріл (28472) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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С уважением к Никопольчанам , надеемся когда то этот кошмар закончится, надеемся что кацапия примет бумеранг . Ну очень хочу , чтоб **** с подвалов ,деревянных параш , не вылазили до конца своей убогой жизни....
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12.05.2024 19:42 Відповісти
 
 