Російські війська 6 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією, - ОВА. ФОТОрепортаж
Росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області 6 разів дронами та артилерією протягом дня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Росіяни гатили по населеним пунктам району з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятка снарядів. Били й дронами-камікадзе", - зазначив Лисак.
У Нікополі війська РФ понівечили приватну оселю, господарську споруду та газопровід.
Наслідки ворожих ударів по Марганецькій та Мирівській громадах з'ясовують.
Люди не постраждали.
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Игорь Игорев #582421
показати весь коментар12.05.2024 19:42 Відповісти Мені подобається 0
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