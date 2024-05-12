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Росіяни обстріляли середмістя Херсону з окупованого лівобережжя. ВIДЕО

Російська армія обстріляла житлові квартали Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко і опублікував відео з наслідками обстрілу.

"Зранку армія РФ вдарила по Корабельному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Під обстрілом були житлові квартали", - повідомив Мрочко.

Також читайте: Окупанти минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини, 1 людина загинула

Автор: 

обстріл (28296) Херсон (3337) Мрочко Роман (38)


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"сіра зона" блд
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12.05.2024 17:29 Відповісти
Було би дивно, якщо би окупанти обстріляли Херсон з боку Миколаїва.
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12.05.2024 17:30 Відповісти
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12.05.2024 20:30 Відповісти
 
 