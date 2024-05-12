Росіяни обстріляли середмістя Херсону з окупованого лівобережжя. ВIДЕО

Російська армія обстріляла житлові квартали Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко і опублікував відео з наслідками обстрілу.

"Зранку армія РФ вдарила по Корабельному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Під обстрілом були житлові квартали", - повідомив Мрочко.

Також читайте: Окупанти минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини, 1 людина загинула