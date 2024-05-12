Росіяни обстріляли середмістя Херсону з окупованого лівобережжя. ВIДЕО
Російська армія обстріляла житлові квартали Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко і опублікував відео з наслідками обстрілу.
"Зранку армія РФ вдарила по Корабельному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Під обстрілом були житлові квартали", - повідомив Мрочко.
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Русский Алкаш
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Чайка Київ
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