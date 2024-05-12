Окупанти минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини, 1 людина загинула
У суботу, 11 травня, внаслідок обстрілів Херсонської області 1 людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Тягинка, Садове, Михайлівка, Станіслав, Токарівка, Львове, Інженерне, Придніпровське та місто Херсон.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок, об'єкт комунальної інфраструктури. Було зафіксовано виток газу, але його оперативно перекрито, пожеж та загроз немає", - йдеться в повідомленні.
За словами Прокудіна, 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина.
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