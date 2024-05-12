Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины, 1 человек погиб
В субботу, 11 мая, в результате обстрелов Херсонской области 1 человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Тягинка, Садовое, Михайловка, Станислав, Токаревка, Львовское, Инженерное, Приднепровское и город Херсон.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности поврежден частный дом, объект коммунальной инфраструктуры. Была зафиксирована утечка газа, но он оперативно перекрыт, пожаров и угроз нет", - говорится в сообщении.
По словам Прокудина, 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок.
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