Россияне обстреляли центр Херсона с оккупированного левобережья. ВИДЕО
Российская армия обстреляла жилые кварталы Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, опубликовавший видео с последствиями обстрела.
"Утром армия РФ ударила по Корабельному району Херсона с временно оккупированного левого берега. Под обстрелом были жилые кварталы", - сообщил Мрочко.
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U A #508723
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Русский Алкаш
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