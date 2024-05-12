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Россияне обстреляли центр Херсона с оккупированного левобережья. ВИДЕО

Российская армия обстреляла жилые кварталы Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, опубликовавший видео с последствиями обстрела.

"Утром армия РФ ударила по Корабельному району Херсона с временно оккупированного левого берега. Под обстрелом были жилые кварталы", - сообщил Мрочко.

Также читайте: Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины, 1 человек погиб

Автор: 

обстрел (26975) Херсон (2798) Роман Мрочко (30)


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"сіра зона" блд
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12.05.2024 17:29 Ответить
Було би дивно, якщо би окупанти обстріляли Херсон з боку Миколаїва.
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12.05.2024 17:30 Ответить
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12.05.2024 20:30 Ответить
 
 