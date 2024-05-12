Россияне обстреляли центр Херсона с оккупированного левобережья. ВИДЕО

Российская армия обстреляла жилые кварталы Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, опубликовавший видео с последствиями обстрела.

"Утром армия РФ ударила по Корабельному району Херсона с временно оккупированного левого берега. Под обстрелом были жилые кварталы", - сообщил Мрочко.

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